  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

عدالت:

ادارات دولتی بوشهر زمین های شهرداری را پس دهند

ادارات دولتی بوشهر زمین های شهرداری را پس دهند

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیر املاک و مستغلات شهرداری بندر بوشهر گفت: ادرات و ارگان های دولتی استان که زمین های شهرداری بوشهر در اختبار آنان است آنها را به شهرداری پس دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عدالت بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اکنون چندین قطعه از زمین‌ های سند‌دار شهرداری در تصرف برخی ارگان ‌ها و نهادهای دولتی است.

وی با بیان اینکه  برای  رفع تصرف از زمین های شهرداری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، افزود: رفع تصرف این زمین‌‌ ها، از اهم فعالیت‌ های کارگروه پیگیری و بررسی املاک و مستغلات شهرداری است.

مدیر املاک مستغلات شهرداری بندر بوشهر گفت: علاوه بر زمین‌ های دارای سند رسمی، بخشی از املاک و مستغلاتی که سال ‌ها پیش برای شهرداری تملک شده بوده‌اند نیز اکنون در اختیار شهرداری نیستند.

عدالت افزود: یکی دیگر از فعالیت‌ های این کارگروه، بررسی وضعیت این املاک و بازگرداندن آنها به شهرداری بندر بوشهر است.

کد مطلب 1435457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها