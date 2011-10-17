ادارات دولتی بوشهر زمین های شهرداری را پس دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عدالت بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اکنون چندین قطعه از زمین‌ های سند‌دار شهرداری در تصرف برخی ارگان ‌ها و نهادهای دولتی است.

وی با بیان اینکه برای رفع تصرف از زمین های شهرداری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد، افزود: رفع تصرف این زمین‌‌ ها، از اهم فعالیت‌ های کارگروه پیگیری و بررسی املاک و مستغلات شهرداری است .

مدیر املاک مستغلات شهرداری بندر بوشهر گفت: علاوه بر زمین‌ های دارای سند رسمی، بخشی از املاک و مستغلاتی که سال ‌ها پیش برای شهرداری تملک شده بوده‌اند نیز اکنون در اختیار شهرداری نیستند.