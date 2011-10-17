گردهمایی طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سبزوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سبزوار صبح دوشنبه در این گردهمایی که با حضور گروه های ارزیاب طرح برگزار شد، اظهار داشت: با بررسی انجام شده توسط دستگاه های مختلف فرهنگی، امنیتی و انتظامی شهرستان، وضعیت حجاب و عفاف در سبزوار مطلوب است.

قاسم شعبانی با بیان اینکه شرایط موجود با فضای بسته و محدود در سال های گذشته متفاوت است، اظهار داشت: امروز در دورترین نقاط شهری مراکز آموزش عالی وجود دارد که بایستی آثار مثبت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مراکز و تبعات منفی برخی از آنها را در کنار هم دید.

فرماندار سبزوار تصریح کرد: کارگروه عفاف و حجاب استان بر این باور است که اصلاح جامعه بایستی از دستگاه های دولتی آغاز شود.

شعبانی بر لزوم مستمر بودن نظارت ها در این زمینه تاکید کرد و افزود: گروه های ارزیاب بر اساس برنامه و با پشتیبانی دستگاه های معین، ارزیابی خود را از ادارات و دستگاه ها انجام می دهند.

وی ادامه داد: بعد از جمع بندی این ارزیابی ها در شهرستان با دستگاه های متخلف و کم کار برخورد و نتیجه به کارگروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب استان ارسال خواهد شد.

فرماندار سبزوار با بیان اینکه امروز دستگاه های فرهنگی فراوانی باید در جهت ارزش های دینی و اعتقادی تلاش کنند، گفت: کارمندان دستگاه های اجرایی باید به مقررات، مسایل اعتقادی، دینی و باورهای اجتماعی نظام پایبند باشند.

شعبانی اظهار کرد: دشمن تمام توان و امکانات خود را برای ترویج فرهنگ بی بند و باری و سست کردن اعتقادت دینی و مذهبی ما بکار بسته است و وظیفه آحاد جامعه به ویژه روحانیون و پیشگامان انقلاب برای مقابله با این هجمه وسیع سنگین است.