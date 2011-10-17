چهارمین نمایشگاه بزرگ فرهنگ عاشورایی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی افزود: این نمایشگاه از هفتم تا دوازدهم در نمایشگاههای بین المللی کاسین برگزار می شود.

وی افزود: چهارمین سال است که این نمایشگاه در استان برگزار می شود لذا باید بحث و نگاهها ملی و فراملی باشد و در بحث عزاداری الگویی به سایر نقاط کشور و جهان باشیم و با وجود مخاطبین و مهمانان توجیه و خروجی خوبی را ارئه دهیم و پیام رسانی کنیم و اطلاع رسانی فرهنگ عاشورایی را به خوبی منعکس کنیم.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: در این نمایشگاه از تکنولوژی و فناوری روز، کارهای هنری و تکنیک های هنری استفاده کنیم.

وی ارتقای آگاهی و بصیرت دینی در موقعیت کنونی که از ضروریات است، جلوگیری از برخی خرافه ها و انحرافات و نشان دادن فرهنگی ایثار و شهادت به نسل جوان را از اهداف مهم این نمایشگاه یاد کرد.

مدیرکل تبلغیات اسلامی زنجان گفت: متولیان امر کار فرهنگی باید اطلاع رسانی لازم را در این نمایشگاه داشته باشند و خبرگزاری ها نسبت به انعکاس اخبار این نمایشگاه برخورد حسینی داشته باشند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: بحث تربیت فرهنگی و کار فرهنگی به عنوان اولویت اول در نظام توحیدی بوده و در قرآن و سیره انبیاء مورد توجه و تاکید بوده است لذا تحقق نظام توحیدی با حرکت و بحث در حوزه فرهنگی محقق می شود.

حجت الاسلام دشتکی با تاکید بر نظام توحیدی را در محوریت کار فرهنگی و تربیت فرهنگی در جامعه عنوان کرد و افزود: در این راستا پیامبران در موضوعات و مقاطع مختلف برای تحقق این امر ارسال شدند.

وی اظهار داشت: توسعه یافتگی و سعادت انسان بستگی به اعتقاد نو دارد و اعتقاد فردی شکل نمی گیرد مگر با تلاش در کار فرهنگی که امروز پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران سرافرازی و افتخار و عزت خود را برافراشته و الگو نه تنها برای جهان اسلام بلکه الگو برای جهان بشریت است و اعتقادی که ملت ایران بر ارزشهای جامعه اسلامی دارند باید هزینه های لازم را در دستور کار داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان تاکید کرد: ملت ایران، قرآن و نظام و ائمه اطهار و مقام معظم رهبری تاکید بر نظام توحیدی را در کار فرهنگی می داند و تکلیف بر متولیان فرهنگی روشن است و هیچ بهانه ای هم پذیرفته نیست و درجامعه امروز هم بحث فرهنگی از ضروریات است.

دشتکی افزود: استان زنجان از نظر فرهنگی الگو در کشور است و مورد توجه است به ویژه در بحث فرهنگ عاشورایی و ایثار و شهادت و خاصه و مردم هم در کانون توجهات ملی و جهانی قرار گرفته اند لذا باید برنامه ریزی های خاص در بحث فرهنگی در نهضت عاشورایی را داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه زنجان قابلیت فرهنگی بیشتری نسبت به سایر استانها دارد گفت : کارها سنگین ترشده و باید به همه موضوعات و مسائل کلی و جزیی در بحث عاشورا توجه داشته باشیم چرا که زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است و نسبت به جذب مخاطبین ملی و جهانی و بحث های سطحی و بصری ، نگاه ملی و فرا ملی کارشناسی شده برخورد کنیم.