نشست اعضای شوراهای روستایی و دهیاران ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی صبح امروز با حضور فرماندار و معاونان سیاسی، اداری مالی و عمرانی وی، بخشداران شهرستان، مشاوران فرماندار، دهیاران و اعضای شوراهای روستایی شهرستان ورامین برگزار شد.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان ورامین در این نشست ضمن تقدیر از حضور دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای شهرستان ورامین، برگزاری چنین جلساتی را برای بررسی و رسیدگی بیشتر به مشکلات روستاهای شهرستان لازم دانسته و خواستار مشخص شدن زمان برای برگزاری جلسه شد.

حسین دهقان بر اهمیت فعالیت دهیاران و اعضای شوراهای روستاها و ارتباط آنها با مردم روستا و انعکاس مشکلات روستانشینان تأکید کرد.

وی به سفرهای هفتگی روستایی مسئولان شهرستان ورامین اشاره کرد و توجه ویژه به مسائل روستاها را سیاست دولت دانست و خواستار حضور فعال دهیاران و اعضای شوراها در این برنامه ها شد.

در این نشست تعدادی از اعضای شورای روستاها و دهیاران نظرات خود را نسبت به امور جاری روستای مربوطه بیان کردند.