سمیه قاصدی دبیر اجرایی پنجمین دوره جایزه «گام اول» به خبرنگار مهر گفت: امسال 1760 اثر از سوی دبیرخانه جایزه شناسایی، بررسی و به داوری رسید که از میان شعر بزرگسال با 677 عنوان بیشترین آمار را در مرحله نخست به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: داستان بزرگسال با 381 عنوان، شعر کودک و نوجوان با 155 عنوان، داستان کودک و نوجوان با 168 عنوان، علم کلام با 38 عنوان، اخلاق و عرفان با 114 عنوان، علوم قرآنی و حدیث با 120 عنوان و سیره معصومان و زندگینامه بزرگان دین با 107 عنوان دیگر آثاری بود که در مرحله نخست داوری شدند.

دبیر اجرایی جایزه گام اول درباره مرحله دوم داوری این رقابت ادبی توضیح داد: در مرحله دوم 84 اثر در بخش شعر بزرگسال، 28 داستان بزرگسال، 3 اثر در بخش شعر کودک و نوجوان، 16 داستان کودک و نوجوان، 2 اثر در بخش علم کلام، 3 اثر در بخش اخلاق و عرفان، 18 عنوان در بخش علوم قرآنی و 6 اثر در حوزه سیره معصومان و زندگینامه بزرگان دین از سوی داوران انتخاب شد.

قاصدی افزود: در بخش شعر کودک، علم کلام، اخلاق و عرفان به دلیل اینکه تعداد آثار در مرحله دوم داوری کم بود در نتیجه انتخاب‌های نهایی در همین مرحله صورت گرفت و نتایج مرحله سوم داوری در بخش شعر بزرگسال 11 اثر، داستان بزرگسال 9 اثر، داستان کودک و نوجوان 9 اثر، علوم قرآنی 8 اثر و سیره معصومان و زندگینامه بزرگان دین 1 اثر بود که از بین آنها آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شد.

وی درباره تعداد برگزیدگان جایزه خبر داد: امسال 16 برگزیده کشوری و 2 برگزیده استانی خواهیم داشت که از این میان 14 اثر برگزیده اصلی و 2 شایسته تقدیر خواهیم داشت.

دبیر اجرایی پنجمین جایزه ادبی گام اول در پایان گفت: اختتامیه جایزه 8 آبان ساعت 16 در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می‌شود و در آن مراسم با حضور غلامرضا منتظری، مدیرکل ارشاد استان گلستان، تفاهم‌نامه برپایی ششمین دوره گام اول در آن استان امضا خواهد شد. همچنین در اختتامیه از تعدادی پیشکسوتان و نخبگان فرهنگی استان کردستان تجلیل به عمل می‌آید.