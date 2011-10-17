به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزت الله معتمد قبل از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این فرماندهی برگزار شد، اظهار داشت: اردوی فرهنگی - دفاعی سه هزار نفری میثاق با ولایت به مدت دو روز در قم برگزار میشود.
وی اردوی میثاق با ولایت را ویژه گردانهای امام حسین(ع) و عاشورا، بسیج طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم عنوان کرد و گفت: این اردو در 28 و 29 مهرماه سال جاری در پادگان باقرالعلوم(ع) در کیلومتر 30 جاده قم - تهران با مدیریت و همت حوزه علمیه قم و تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع)، با حضور روحانیون تبلیغی - رزمی قم برگزار میشود.
فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع) قم ابراز داشت: سه هزار طلبه در قالب 15 گردان در اردو شرکت دارند که مسئولان کشوری، لشکری و استانی نیز در طول این اردو حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این اردو تبیین و تحقق مطالبات رهبری و حفظ، توسعه و گسترش فرهنگ بسیجی در حوزه علمیه و همچنین افزایش بصیرت دینی، انقلابی و جهادی روحانیون است.
معتمد در خصوص سخنرانان این اردو اضافه کرد: سردار فیروز آبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده مقام معظم رهبری در سپاه و همچنین مسئولان کشوری و لشکری و حوزه در این اردو سخنرانی و حضور خواهند داشت.
وی در رابطه با برنامههای اردوی دو روزه فرهنگی - دفاعی میثاق با ولایت افزود: صبح روز اول این اردو نقل و انتقال طلاب به قرارگاه و بعد از ظهر نیز سازماندهی نیروها انجام میشود که در قالب سه قرارگاه و سه تیپ خواهد بود.
فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع) ادامه داد: در این اردو همچنین کلاسهای افزایش بصیرت و آموزشی برگزار میشود و سخنرانی حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم، ورزش صبحگاهی، صبحگاه مشترک، پیاده روی تاکتیکی و انفجار در مسیر از دیگر برنامههای این اردو است.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع) قم از برگزاری اردوی دو روزه فرهنگی - دفاعی سه هزار نفری میثاق با ولایت توسط روحانیون بسیجی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزت الله معتمد قبل از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این فرماندهی برگزار شد، اظهار داشت: اردوی فرهنگی - دفاعی سه هزار نفری میثاق با ولایت به مدت دو روز در قم برگزار میشود.
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