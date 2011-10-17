به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزت الله معتمد قبل از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این فرماندهی برگزار شد، اظهار داشت: اردوی فرهنگی - دفاعی سه هزار نفری میثاق با ولایت به مدت دو روز در قم برگزار می‌شود.



وی اردوی میثاق با ولایت را ویژه گردان‌های امام حسین(ع) و عاشورا، بسیج طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم عنوان کرد و گفت: این اردو در 28 و 29 مهرماه سال جاری در پادگان باقرالعلوم(ع) در کیلومتر 30 جاده قم - تهران با مدیریت و همت حوزه علمیه قم و تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع)، با حضور روحانیون تبلیغی - رزمی قم برگزار می‌شود.



فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع) قم ابراز داشت: سه هزار طلبه در قالب 15 گردان در اردو شرکت دارند که مسئولان کشوری، لشکری و استانی نیز در طول این اردو حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: هدف از برگزاری این اردو تبیین و تحقق مطالبات رهبری و حفظ، توسعه و گسترش فرهنگ بسیجی در حوزه علمیه و همچنین افزایش بصیرت دینی، انقلابی و جهادی روحانیون است.



معتمد در خصوص سخنرانان این اردو اضافه کرد: سردار فیروز آبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده مقام معظم رهبری در سپاه و همچنین مسئولان کشوری و لشکری و حوزه در این اردو سخنرانی و حضور خواهند داشت.



وی در رابطه با برنامه‌های اردوی دو روزه فرهنگی - دفاعی میثاق با ولایت افزود: صبح روز اول این اردو نقل و انتقال طلاب به قرارگاه و بعد از ظهر نیز سازماندهی نیروها انجام می‌شود که در قالب سه قرارگاه و سه تیپ خواهد بود.



فرمانده تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق(ع) ادامه داد: در این اردو همچنین کلاس‌های افزایش بصیرت و آموزشی برگزار می‌شود و سخنرانی حجت الاسلام سعیدی امام جمعه قم، ورزش صبحگاهی، صبحگاه مشترک، پیاده روی تاکتیکی و انفجار در مسیر از دیگر برنامه‌های این اردو است.

