250 پروژه امداد و نجات در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محجوبی صبح دوشنبه در نشست خبری در بیرجند اظهار داشت: این پروژه ها از طرح های نیمه تمام در سطح کشور بوده و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی به جایگاه جمعیت هلال احمر در چشم انداز برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: افزایش شبکه امداد و نجات در بخش سخت افزاری، احداث پایگاه های امداد و نجات در سطح کشور، ارتقاء اردوگاه های امدادی و ساختمان های پیشتیبانی به عنوان ساختمان های اجرایی و ستادی و تجهیز پایگاه ها به ابزار و خودروهای امدادی در این برنامه تعریف شده است.

محجوبی همچنین تفکیک امداد هوایی و دریایی، ارتقاء آموزشی همگانی داوطلبان و آموزش های عمومی جهت پیشگیری و آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح را از دیگر محتویات چشم انداز برنامه پنجم برشمرد.

وی در خصوص تخصیص اعتبار به این مجموعه، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر یک نهادعمومی غیردولتی بوده، که با استفاده از ظرفیت های مردم حوادث را ساماندهی می کند.

محجوبی ظرفیت و مشارکت مردم بستر اصلی فعالیت های این نهاد عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه هر ساله اعتباراتی در این حوزه کمک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اعتبار جمعیت هلال احمر پراکنده است، تصریح کرد: شرایط اعتباری این نهاد در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم 100 درصد افزایش یافته است.

محجوبی به فعالیت 90 ساله جمعیعت هلال احمر در سطح کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون این مجموعه 365 شعبه، 300 پایگاه جاده، یک هزار و 200 انبار امدادی و یک هزار و 200 پایگاه امدادی سیار فعال دارد.

پایگاه امداد و نجات خراسان جنوبی تامین اعتبار می شود

وی با اشاره به اینکه پایگاه امداد و نجات خراسان جنوبی باید اصلاح طرح شود، عنوان کرد: این پروژه به عنوان پایگاه امداد و نجات شرق کشور مطرح شده که با توجه به بررسی های کارشناسی باید به پایگاه امداد و نجات مرکز استان تبدیل شود.

محجوبی اضافه کرد: پایگاه امداد و نجات خراسان جنوبی در دستور کار امسال این نهاد قرار گرفته و طی امسال و آینده تامین اعتبار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جایگاه جمعیت هلال احمر در برنامه پنجم توسعه تثبیت شده و در ردیف بودجه قرار گرفته است، افزود: با اعتبارات ابلاغ شده در مواد این قانون تحولی در این نهاد ایجاد خواهد شد.

محجوبی در خصوص اختصاص اعتبارات به حوزه جوانان در سطج کشور، اظهار داشت: اعتباراتی که جهت اجرای پروژه های حوزه جوانان پیش بینی شده در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 55 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: این رقم به همین نسبت در استان خراسان جنوبی نیز افزایش داسته است.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همچنین به اعتبارات سازمان داوطلبان در کشور اشاره کرد و یادآور شد: این میزان در سطح کشور نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است.