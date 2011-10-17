90 درصد نانواییهای گلستان بهسازی شد

سیدحمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 89 نیز برای بهسازی واحدهای نانوایی استان مبلغ یک میلیارد و 880 میلیون ریال تسهیلات اعطا شد که تعداد 43 واحد نانوایی در شهرستان های گرگان و گنبد از آن بهره مند شدند.
وی افزود: نصب شیشه سکوریت، سنگ فرش کف، کاشی دیوارها، خرید و نصب الک برقی از اقداماتی است که در طرح بهسازی واحدهای نانوایی ها در استان گلستان اجرا شده است.
عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور عنوان کرد: طرح بهسازی واحدهای نانوایی رویدادی مهم و بزرگ است که با استقبال خوب و مناسب نانوایان مواجه شده که در عین حال اجرا و اثرگذاری آن نیازمند طی زمان است.
میرآفتاب تصریح کرد: با توجه به رقابت ایجاد شده در بازار نان کشور و اجرای موفق قانون هدفمندکردن یارانهها در حوزه گندم، آرد و نان، بهسازی نانواییها به امری ضروری و اجتنابناپذیر مبدل شده و تامین تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای پخت نان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که نتایج آن، منافع تولیدکنندگان و مصرف کننندگان را به صورت همزمان تامین میکند.
وی افزود: با اجرای بسته های حمایتی برای بهسازی نانوایی ها در سال جاری نیز می توان گام های مهمی را در بهبود کیفیت نان های تولیدی برداشت.
وی یادآور شد: سود تسهیلات اعطایی به واحدهای نانوایی 14 درصد است که 9 درصد آن توسط دولت و پنج درصد نیز توسط نانوایان پرداخت میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران از نیمه دوم سال 89 تفاهمنامه جدیدی با بانک کشاورزی به امضا رسانده تا با اجرای آن، طرح بهسازی نانواییها با سرعت بیشتری انجام شود و در قالب موافقتنامه مذکور مقرر شد تسهیلاتی از طریق این بانک دراختیار متقاضیان قرار گیرد.
نظر شما