به گزارش خبرگزاری مهر، دوبله همزمان همواره یکی از جذابیتهای جشنواره بوده و امسال نیز تعدادی از فیلمهای برجسته بخش بینالملل از سوی این هنرمندان به صورت همزمان دوبله میشود.
این گروهها دوبله به سرپرستی پرویز ربیعی، ناصر ممدوح، زهره شکوفنده، مهوش افشاری و رضا آفتابی تشکیل شده و در طول جشنواره فیلم کودک به دوبله همزمان آثار خارجی می پردازند.
مریم رادپور، شوکت الملوک حجت، رزیتا یار احمدی، نسیم رضاخانی، افشین زینوزی، شهرزاد ثابتی، سعید شیخزاده، مهسا شرافت کتابچی، فاطمه شهشهانی و مریم نوری درخشان هنرمندانی هستند که در این گروه های دوبله حضور دارند.
بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه جاری در اصفهان برگزار میشود.
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