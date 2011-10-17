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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

مسابقات والیبال آسیا/

اندونزی به مرحله نهایی راه یافت/ مالزی بازی را واگذار کرد

اندونزی به مرحله نهایی راه یافت/ مالزی بازی را واگذار کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: در پنجمین روز چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه تیم اندونزی با شکست مالزی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال دانش آموزان اندونزی در دیدار با مالزی در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه موفق شد در گیم نخست با نتیجه 25 به 23 و در گیم های دوم و سوم با نتیجه مشابه25 به 22 بر حریف خود غلبه کند .

در حال حاضر هم تیم های چین و تایلند به مصاف هم رفته اند، عصر امروز هم تیم والیبال آذربایجان غربی به مصاف سنگاپور می رود و تیم ایران با سریلانکا رقابت می کند.

تیم ایران در گروه الف با تیمهای چین، مالزی، سنگاپور هم گروه بوده و تیم آذربایجان غربی به عنوان نماینده دوم ایران در گروه ب با تایلند، اندونزی و سریلانکا هم گروه شده است.

بازیهای نیمه نهایی و فینال چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای تعیین تیمهای اول تا هشتم برگزار می شود.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

برگزاری جشن ملل در دهکده چی چست، برگزاری نمایشگاهی از هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات است.

کد مطلب 1435477

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