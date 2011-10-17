یک جادوگر دیگر انحرافی ها دستگیر شد / حکم سازندگان سی‌ دی«90 سیاسی»

یک جادوگر دیگر انحرافی ها دستگیر شد

روزنامه جوان نوشت : «ارسلان.ک» که از عناصر جادوگر گروه انحرافی و از همپالگی های عباس غفاری است،‌دستگیر شده است .

اخراج بدهکار بزرگ بانکی از جمع سهامداران یک بانک

جوان در خبر دیگری آورده :« محمد رضا.ز» که از بدهکاران بزرگ بانکی کشور بوده و در چند بانک خصوصی جزء سهامداران عمده بوده است ، پس از ماجرای اختلاس بزرگ و پیگیری های بانک مرکزی و همکاری یکی از بانک های خصوصی که 30 درصد سهام آن در اختیار این فرد بوده با جایگزینی یک کنسرسیوم پنج نفره و خرید سهام این شخص از سهام داری این بانک اخراج شده است .

فعالیت چراغ خاموش شورای عالی ایرانیان آغاز می شود

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت:برخی مسئولان اجرایی در دیدار مدیران شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، از آغاز دور جدید فعالیت های این شورا طی هفته های آینده خبر داده و افزوده است که با حل مشکل تحقیق و تفحص و انجام برخی هماهنگی ها در سطوح بالا، همایش ها و برنامه های این شورا مجددا اطلاع رسانی گسترده می شود.

معذرت خواهی کنم پررو می شوند

روزنامه جوان با اشاره به مرگ دلخراش یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که بر اثر سهل انگاری مسئولان این دانشگاه رقم خورد، نوشت : خانواده این دانشجو که از خانواده ایثارگران است از عملکرد مسئولان این دانشگاه بشدت گله مند هستند . شنیده شده یکی از مسئولان این دانشگاه در جواب دانشجویان معترض و درخواست آنها برای معذرت خواهی رسمی این مسئول ، گفته اگر معذرت خواهی کنم پررو می شوند !

سازندگان سی‌ دی جنجالی «90 سیاسی» محکوم شدند

روزنامه ایران نوشت : سه تن از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به اتهام تهیه و توزیع سی‌دی موسوم به «90 سیاسی» و توهین و تخریب رئیس‌جمهور با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و براساس بند الف ماده 257 قانون مجازات اسلامی به 4 ماه حبس قطعی محکوم شدند .

هیأت رئیسه مجلس تکلیف سؤال از رئیس جمهور را روشن ‌کند

روزنامه ایران درمطلب دیگری نوشت: در حالی که علی مطهری، طراح سؤال از رئیس جمهور در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح، استعفای خود را از سمت نمایندگی اعلام کرده و هنوز دلیل تعلیق نگه داشتن این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس مشخص نیست. در همین راستا ستار هدایتخواه، نماینده مردم بویراحمد و دنا گفت: اگر واقعاً این طرح سؤال، نصاب قانونی لازم را دارد اعلام وصول کنند تا رئیس جمهور پاسخ دهند و اگر نصاب ندارد هم اعلام کنند، این موضوع پیچیده‌ای نیست.

اعتماد:احیای نخست وزیری طرحی محتمل برای آینده دور!

روزنامه اعتماد درگزارشی در شماره امروز خود بیانات رهبرانقلاب در جمع دانشجویان کرمانشاه را که تاکید کردند:"اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است ، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد "، باتیتر "احیای نخست وزیری، طرحی محتمل برای آینده ای دور" تحلیل کرد ونوشت: در نظام پارلمانی که بیشتر در کشورهایی با نظام سلطنت مشروطه و جمهوری‌های فدرال به استثنای امریکا متداول است، سمت نخست‌وزیری پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، پادشاه، ملکه یا رییس‌جمهوری که مقامی تشریفاتی، غیراجرایی و نماد وحدت ملی است ماموریت تشکیل دولت و گرفتن رای اعتماد از پارلمان برای کابینه را به رهبر حزبی که در حایز اکثریت مطلق یا نسبی در انتخابات مجلس شده است، واگذار می‌کند.

نیویورک تایمز: سفیر عربستان عیاش و مرتبط با مافیای مواد مخدر مکزیک است

روزنامه کیهان نوشت : روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی که به جنجال آمریکا درباره طراحی ترور عادل الجبیر توسط ایران مربوط می شود، آورده : 4 سال از سفارت الجبیر در آمریکا می گذرد و او به عیاشی و خوشگذرانی با دیگر افراد و دیپلمات ها در مهمانی های مختلف شبانه در واشنگتن و شهرهای دیگر شهرت دارد اما ناگهان او در راس یک جنجال پیش بینی نشده مورد توجه رسانه های جهان از جمله شبکه ان بی سی نیوز، شبکه مرتبط با کاخ سفید و نخبگان سیاسی قرار گرفت. این روزنامه افزود: مشاوران اوباما اعلام کردند که یک تبعه ایرانی- آمریکایی با همکاری یک کارتل قاچاق مواد مخدر مکزیکی قصد ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در آمریکا را داشته است. اما مساله این است که چگونه شده آقای جبیر که خود ارتباطات نزدیکی با مافیای مواد مخدر مکزیکی دارد، مورد هدف آنها قرار گرفته است؟

تاریخ در چند قدمی پیچ بزرگ !

حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با اشاره به استقبال کم نظیر مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری نوشت : پیوند به نمایش درآمده مردم و رهبری بار دیگر و برای چندمین بار به اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نشان داد که نه فقط کمترین پایگاهی در میان مردم ندارند، بلکه فقط از صدقه سر رهبری و به احترام ایشان است که هنوز فرصت حضور- بخوانید زندگی نباتی- در کشور را دارند. حماسه کرمانشاه پاسخی دندان شکن به کسانی بود که از کاهش اعتماد مردم به نظام سخن می گفتند و به خیال خویش توصیه می کردند که باید اعتماد از دست رفته مردم به نظام بازگردانده شود! و برای بازگرداندن این اعتماد- به قول آنها کاهش یافته!- به نسخه ای اشاره می کردند که فلان تاریخ در نماز جمعه تهران ارائه کرده بودند! همچنین حماسه اخیر پیام کوبنده ای برای جریان انحرافی نیز داشت که با بهره گیری انگل گونه از رانت های ثروت- بخوانید بیت المال- و قدرت، هر از چندگاه با حاشیه سازی های سفارشی، به دشمنان امید از دست داده بیرونی و اصحاب از نفس افتاده فتنه 88، تنفس مصنوعی می دادند.

گزارش احمد شهید را برایمان بفرستند، بررسی می‌کنیم

روزنامه شرق نوشت : در حالی که جمهوری اسلامی اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان در آمریکا را بی‌اساس اعلام می‌کند، اما مقام‌های آمریکایی دست‌بردار نیستند. آمریکا در آخرین اقدام عملی خود به شورای امنیت سازمان ملل‌متحد شکایت کرده است. سیدحسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به کند بودن دستگاه دیپلماسی ایران در مواجهه با این اتهام انتقاد دارد. نقوی می‌گوید، اعلام چنین اتهام‌هایی از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی کاملا قابل پیش‌بینی است. دبیر و سخنگوی کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس البته نسبت به گزارش احمد شهید در مورد ایران نیز واکنش نشان می‌دهد. او می‌گوید، در صورتی که احمد شهید گزارش‌اش را به کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی ارسال کند، آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.