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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

خدرویسی در گفتگو با مهر:

مردم پاوه دشمنان ملت را ناامید کردند

مردم پاوه دشمنان ملت را ناامید کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: حسین خدرویسی گفت: استقبال بی‌نظیر و شایان توجه مردم کرد و رشید پاوه و اورامانات از مقام معظم رهبری، دشمنان ملت و مخالفان نظام اسلامی را نا امید کرد.

فرماندار شهرستان پاوه به خبرنگار مهر گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، خیر و برکت الهی است و حضور  ایشان در پاوه نشان داد که مردم مسلمان، شهیدپرور، متعهد، انقلابی و ولایی پاوه با استقبال پرشور و بی نظیر از ایشان، خدا باور، ولایی و حامیان پایدار بر نظام اسلامی و انقلاب هستند.

خدرویسی تصریح کرد: دشمنان ملت و مخالفان نظام اسلامی، سالیان سال است با شانتاژ و چالش آفرینی در تلاشند تا چنین القا کنند که کردها با انقلاب و نظام نیستند اما خیل شهیدان مردم کردنشین، انبوه رزمندگان آنان در سپاه اسلام و در طول هشت سال دفاع مقدس و حضور بی نظیری که مردم پاوه و اورامانات در دیدار با رهبر و مولای خود در این منطقه خواهند داشت و همه مخالفان ضد انقلاب و نقشه هایشان را نقش بر آب خواهند کرد.

وی افزود: مردم پاوه در طول انقلاب و جنگ تحمیلی، جانانه از همه چیز خود گذشتند و با اخلاص تمام با ضد انقلاب، مزدوران و منافقان، بیگانگان، صدامیان و فریب خوردگان جنگیدند و حماسه آفرینی کردند.

خدرویسی در پایان گفت: این بار نیز، مردم شریف، معتقد و خدا باور و ولایی پاوه و اورامانات، با استقبال تاریخی که از رهبر انقلاب به عمل آورند، به همه ثابت کردند که این مردم همچنان در خطوط مقدم رزم و جهاد و بصیرت قرار دارند و با تمام توان از انقلاب، اسلام، ولایت و دستاوردهای انقلاب خود دفاع کنند.

کد مطلب 1435481

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