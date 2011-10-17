معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین شمس الله مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) طی حکمی ضمن قدردانی از زحمات دکتر محمد ستوده، حجه الاسلام و المسلمین دکترسید محمود موسوی را به سمت معاون آموزشی و فرهنگی جدید این دانشگاه منصوب کرد.

بر پایه این گزارش در بخشی از این حکم آمده است: دانشگاه باقرالعلوم (ع) که رسالت خود را تولید دانش در رشته‌های علوم انسانی در پرتو آموزه‌های دینی می‌داند، برای فتح این قلّه رفیع، نیاز به مدیران متعهد، فاضل و توانمند دارد؛ جنابعالی را که بحمدالله از تعهد، فضل، توان و تجربه ارزشمند در عرصه آموزش برخوردارید، به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) منصوب می‌نمایم امید آنکه با اتکال به لطف الهی و همیاری مجموعه مرتبط بتوانید در اجرای وظایف محوله موفق باشید.



ارائه ایده‌های جدید آموزشی جهت توسعه کمی و کیفی رشته‌های علوم انسانی؛ برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های آموزشی جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه حوزوی؛ برنامه‌ریزی به منظور تعامل منطقی بین دانشگاه و موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)، ارتقاء سطح علمی اساتید با برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی و نشست‌های علمی و تخصصی؛ برنامه‌ریزی و هدایت آموزش در راستای پژوهش به منظور رفع نیاز‌های جامعه اسلامی؛ برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب و مورد نیاز اعضا و ساختار دانشگاه، برنامه‌ریزی در جهت ایجاد هماهنگی برنامه‌های آموزشی با آموزه‌ها و فرهنگ غنی اهل‌بیت (ع) و تعامل سازنده با سایر معاونت‌های دفتر تبلیغات اسلامی به منظور بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود دفتر، برخی از وظایف محوله ازسوی حجه الاسلام والمسلمین دکتر مریجی بر عهده حجه الاسلام والمسلمین دکترموسوی است.