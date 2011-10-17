198 دفتر پیشخوان خدمات دولت در کردستان فعالیت دارد

خشایار صدری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به برنامه های دولت در خصوص واگذاری بخش از وظایف کاری خود به بخش خصوصی هم اکنون در مجموع تعداد 198 دفتر خدماتی بخش خصوصی در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان راه اندازی و فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: از مجموع این دفتر 95 مورد پیشخوان دولت، تعداد دو دفتر خدمات فناوری اطلاعات و همچنین تعداد 101 دفتر خدمات ارتباطی است که توسط بخش خصوصی در استان راه اندازی شده و تعداد 55 خدمت برای این دفاتر مصوب شده که در حال حاضر بیش از 43 نوع از این خدمات به مشریان در استان کردستان ارائه شده است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری کردستان با بیان اینکه ثبت احوال، خدمات درمانی، پست بانک و مخابرات از دستگاه های دولتی هستند که بخشی از کارهای خود را به این دفاتر واگذار کرده اند، ادامه داد: راه اندازی این تعداد دفتر خدماتی به منظور تسهیل در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.

وی گفت: بر طبق دستور العمل اجرایی این دفاتر، امورات مربوط به ثبت احوال با 12 نوع خدمت نظیر صدور و تعویض شناسنامه جدید، صدور کارت ملی، درخواست ثبت ازدواج، صدور گواهی فوت نیز در آینده ای نزدیک واگذار می شود.

صدری عنوان کرد: در بخش خدمات درمانی نیز هشت نوع خدمت از قبیل صدور و تمدید دفترچه بیمه پیش بینی شده و هم اکنون نیز در مرحله اجرا قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خدمات پست بانک را شامل افتتاح حساب جاری، پس انداز، پرداخت یارانه، سهام عدالت، دریافت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه را از دیگر وظایف این دفاتر عنوان کرد و افزود : 12 خدمت تلفن همراه و 12 خدمت تلفن ثابت به شهروندان و مشترکان از دیگر خدمات دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان کردستان است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری کردستان در پایان گفت: در زمینه پستی نیز کلیه خدمات پستی نظیر پست سفارشی، پیشتاز، عادی، ویژه، امانات، تائیدیه تحصیلی و فروش دفترچه های دانشگاهی در این دفاتر به مردم و متقاضیان ارائه می شود.