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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

با وجود احساسات ضد مالزی؛

پادشاه مالزی نشان افتخار اندونزی را دریافت کرد/ نشانی به پاس حفظ دوستی ها

پادشاه مالزی نشان افتخار اندونزی را دریافت کرد/ نشانی به پاس حفظ دوستی ها

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: همزمان با افزایش احساسات ضد مالزی در اندونزی به دنبال ادعای اشغال خاک این کشور توسط مالزی،رییس جمهوری اندونزی نشان افتخار را به "میزان زین العابدین" پادشاه مالزی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتا گلوب، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" در مراسم اعطای این نشان به پادشاه مالزی گفت: اهدای این نشان منعکس کننده نقش مهم و تعیین کننده میزان زین العابدین در حفظ و توسعه دوستی میان دو ملت است.

اهدای این نشان افتخار پس از موضع گیری تعدادی از نمایندگان مجلس اندونزی درمورد ادعای اشغال 1400 هکتار از اراضی و مناطق دریایی اندونزی توسط مالزی و تحریک افکار عمومی که منجر به حمله مردم معترض به سفارت مالزی در جاکارتا شد، نشان دهنده تاکید مقامات اندونزی بر رابطه نزدیک میان دو کشور است.
 
وزیر امور خارجه اندونزی و دیگر مقامات رسمی اندونزی بارها این ادعا را رد کرده و بر حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده اند.
 
همچنین این اقدام رییس جمهوری اندونزی از سوی گروههای حمایتی کارگران اندونزیایی که اعتقاد دارند پرونده های بسیاری از بدرفتاری، تجاوز و قتل گارگران اندونزیایی در مالزی وجود دارد، محکوم شده است.
کد مطلب 1435485

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