رساله فوگ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،رساله فوگ در چهارده فصل تعریف شده است به این معنا که در فصل نخست این کتاب" تعاریف عمومی در فوگ مکتبی" آمده و در فصلهای بعد این رساله به ترتیب مباحثی تحت عناوینی چون سوژه، جواب،کنترسوژه،اکسپوزیسیون فوگ، کنتراکسپوزیسیون،دیورتیسمان فوگ،استرتوها، پدال، مودولاسیونهای فوگ، ساختمان استرتو، کمپوزسیون موزیکال فوگ ، معرفی سوژه جدید و نظم و ترتیب کار برای نوشتن یک فوگ مطرح شده است.

محسن الهامیان مترجم جلد دوم از کتاب رساله فوگ در بخشی از معرفی این اثر به اهمیت فوگ در کمپوزیسیون موسیقی اشاره کرده و چنین آورده است : شاید نیاز باشد تا کمی درباره اهمیت فوگ در کمپوزسیون موسیقی صحبت شود. چون متاسفانه این مطلب هنوز برای موسیقی ما آشکار نشده و ما با شنیدن واژه فوگ یاد فوگ پرلودهای باخ یا فوگ بزرگ بتهوون می افتیم و فوگ برایمان کمپوزسیونی مستقل به نظر می آید و نه پایه ای برای توان و تسلط به آهنگسازی . یک قطعه موسیقی به دو شکل می تواند جلو برود 1- تکرار و سکونس 2 - تقلید و گسترش . فوگ پایه آموزش برای موسیقی است که از طریق تقلید و گسترش جلو می رود. البته در چنین شکلی از موسیقی هیچ چیز مانع آن نیست تا از سکونس و تکرار استفاده نشود .

آنچه آهنگسازی برمبنای فوگ را از یک تکرار و سکونس ساده جدا می کند، ابداع ملودیکی است که فوگ نویسی می آموزد چطور یک ملودی به شکل های بی نهایت متنوع و گوناگون بتواند ارائه شود و این ابداع در شکل های تقلیدی به کار گرفته شود.

مترجم رساله فوگ در بخش دیگری از معرفی این کتاب به تقسیم بندی موضوعی این کتاب اشاره کرد و گفت : این رساله به سه بخش تقسیم گردیده است . بخش اول شامل بررسی تفصیلی اصول کلی فوگ -به ویژه آنچه مربوط به فوگ مکتبی است - می باشد. بخش دوم به اشکال گوناگونی اختصاص دارد که فوگ به عنوان رفتاری از کمپوزسیون می تواند به خود بگیرد و بالاخره در بخش سوم به ارتباطی که فوگ با هنر دولوپمان موزیکال دارد پرداخته می شود.