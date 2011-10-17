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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

حجت الاسلام مرتضوی:

تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری پنجمین دستگاه برگزیده استانی شد

تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری پنجمین دستگاه برگزیده استانی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در بین 51 دستگاه رتبه پنجم استانی را در عملکرد‌های عمومی و اختصاصی کسب کرد.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد سال گذشته اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در قالب شاخصهای عمومی و اختصاصی توسط کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی، پس از بررسی های انجام شده بر اساس مستندات و اطلاعات ارائه شده معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی استاندار، تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری را با کسب یک هزار و627 امتیاز به عنوان پنجمین دستگاه برگزیده در عملکرد سال 1389 انتخاب کرد.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری محور‌های این انتخاب را شاخصهای اختصاصی، شاخصهای عمومی، خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع، تقویت مدیریت و توان کارشناسی برشمرد.
 
مرتضوی دیگر محور‌های ارزیابی را توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، اصلاح فرایند و تمرکز زدایی، سلامت اداری، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، ساماندهی نیروی انسانی و استقرار دولت الکترونیک معرفی کرد.
کد مطلب 1435488

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