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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

بازدید روزانه دست‌اندرکاران ستاد مکه و بعثه رهبری از منی و عرفات

رئیس ستاد مکه از بازدید روزانه دست‌اندرکاران ستاد مکه و بعثه مقام معظم رهبری از منی و عرفات برای نظارت بر امور در منی و عرفات خبر داد و گفت: محوطه عرفات برای استفاده کاروان‌های زائران ایرانی به 9 مکتب تقسیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حمید حبیبی‌تنها در جمع خبرنگاران اعزامی به سرزمین وحی با بیان این مطلب افزود: دست‌اندرکاران ستاد مکه برای اینکه مشخص شود زائران هر استان در کدام مکتب استقرار پیدا کنند با موسسه مطوفین حجاج ایرانی هماهنگی می‌کنند.

وی افزود:همچنین برای تسهیل در بیتوته زائران ایرانی در عرفات اقدامات لازم در حال انجام است. رئیس ستاد مکه از انجام انتقال گروه‌های زائران ایرانی از مدینه منوره به مکه مکرمه خبر داد و گفت: ستاد مکه آمادگی کامل در اسکان و خدمت‌رسانی به این زائران را دارد.  
 

کد مطلب 1435490

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