اعتبار ملی طرح های آبخیزداری کلات تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قره خانی ظهر دوشنبه در جلسه معارفه رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان فرصت خدمت رسانی به مردم را هدیه و امانتی الهی خواند و افزود: اداره منابع طبیعی شهرستان باید صیانت از انفال را از اولویت های اصلی خود بداند.

فرماندار کلات خواستار گسترش برنامه های آموزشی، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، افزایش مشارکت مردم و آسیب شناسی عملکرد اداره منابع طبیعی شهرستان توسط رئیس جدید این اداره شد.

فرماندار همچنین ضمن بازدید از کلاس هاس ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان، از پروژه های عمرانی شهرداری از جمله پروژه ساخت بیمارستان کلات بازدید و پیشرفت فیزیکی این طرح را بررسی کرد.