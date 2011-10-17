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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

خواجه سروی خواستار شد:

افزایش ظرفیت استادان تحصیلات تکمیلی برای اقدامات فرهنگی حج تمتع

افزایش ظرفیت استادان تحصیلات تکمیلی برای اقدامات فرهنگی حج تمتع

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: بعثه مقام معظم رهبری در اقدامات فرهنگی و تبلیغی از استادان دانشگاهی استفاده می ‌کند و ما از بعثه می خواهیم که ظرفیت استادان تحصیلات تکمیلی را در این زمینه بیشتر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم قرعه ‌کشی عمره دانشگاهیان در جمع خبرنگاران به برخی برنامه های فرهنگی برای دانشجویان عمره گذار اشاره کرد و از کتابهای ارزشی دانشجویان عمره گذار که در سالهای گذشته منتشر شده بود و به روز می شوند، خبر داد.

وی با اشاره به موضوعات این کتابها، اظهار داشت: در این کتابها موضوعات کاربردی مختص سفر عمره دانشگاهیان مربوط به روزهای بعد و قبل از سفر عمره مطرح شده است.
 
معاون فرهنگی وزیر علوم درباره حج تمتع دانشگاهیان نیز گفت: بعثه مقام معظم رهبری در اقدامات فرهنگی و تبلیغی از استادان دانشگاهی که به زبانهای مختلف تسلط دارند، استفاده می ‌کند و ما از بعثه می خواهیم که ظرفیت استادان تحصیلات تکمیلی را برای این منظور بیشتر کنند. 
 
معاون وزیر علوم از برگزاری کارگاههای آموزشی خبر داد و افزود: این کارگاهها به صورت استانی، ارسال پیامک، ارسال ایمیل و مستند سازی عمره دانشگاهیان توسط صدا و سیما برگزار می شود.
 
به گفته خواجه سروی، برگزاری مسابقه بزرگ سفرنامه نویسی و جشنواره تولدی نو پس از عمره 90-91 دانشگاهیان از دیگر برنامه ها برای دانشگاهیان عمره گذار است.
کد مطلب 1435495

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