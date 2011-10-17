سراب رتبه سوم اشتغالزایی آذربایجان شرقی را در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیرامی با بیان اینکه بستر سازی برای اجرای طرح مشاغل خانگی صورت گرفته است، افزود: با توجه به تعریف بیش از 241 شغل به عنوان مشاغل خانگی از سوی شورای اشتغال، افراد واجد شرایط پروانه و تسهیلات بانکی به میزان 50 میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

بیرامی بر اطلاع رسانی و راهنمایی مردم در این زمینه تاکید کرد و ابراز داشت: سهمیه تسهیلات بانکی برای شهرستان مشخص شده و ارگان های مسئول باید در این زمینه تلاش کنند.

رئیس شورای اداری سراب همچنین با اعلام اینکه بودجه عمرانی امسال سراب 100میلیارد ریال است، تصریح کرد: نظر به فصل کاری کوتاه در منطقه سراب، مسئولان باید جدیت بیشتری برای اخذ اعتبارات و انجام دادن طرح های عمرانی داشته باشند.

به گفته وی، دولت فعلی منشاء به انجام رساندن 30طرح و برنامه مهم ملی بوده، که دولت های قبلی از انجام آنها عاجز مانده بودند.

فرماندار سراب از هدفمند کردن یارانه ها،پیشرفت در فن آوری هسته ای و هوا - فضا، خودکفایی و صادرات بنزین، مسکن مهر، گام های اساسی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان بخشی از این طرح ها نام برد که دولت نهم و دهم آنها را عملیاتی کرده است.

وی گفت: دولت قبلی چیزی نمانده بود که کلاس های فیزیک دانشگاه ها را نیز تعطیل کند، ولی امروز ملت ایران با درایت مسئولان جزو کشورهای برخوردار از دانش هسته ای است.

بیرامی با انتقاد شدید از برخی موضع گیری های تخریبی بر علیه دولت اظهار داشت: در بررسی کارنامه دولت باید انصاف را رعایت کرد.

این عضو قوه مجریه تصریح کرد: متاسفانه برخی با نادیده گرفتن خدمات اساسی دولت و با استفاده از تریبون های مختلف عملکرد دولت را مورد هجوم قرار می دهند.

فرماندار سراب با اشاره به بحث سرشماری نفوس و مسکن در کشور ، یادآور شد: با تصویب دولت مدت زمان سرشماری در کشور از 10 سال به پنج سال کاهش یافته و این سرشماری از 2 آبان ماه سال جاری شروع و 20 روز ادامه خواهد داشت.

بیرامی همچنین با هشدار به مسئولان دستگاه های دولتی در سراب گفت: هیچ یک از نامزدهای انتخابات مجلس حق ندارند از امکانات بیت المال برای تبلیغ خود یا تخریب دیگران استفاده کنند.