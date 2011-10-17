استقرار نظامیان آمریکایی در وزیرستان/ 775 پاکستانی قربانی حملات موشکی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "جئو" با اشاره به افزایش تنش ها در روابط واشنگتن-اسلام آباد اعلام کرد: آمریکا صدها نفر از نظامیان خود را در وزیرستان شمالی در مرز افغانستان با پاکستان مستقر کرد و تسلیحات سنگین همچون گلوله توپ و چندین بالگرد را به این منطقه منتقل کرد.

مقامات آمریکایی همچنین یک حالت منع رفت و آمد عمومی را در ولایت خوست افغانستان اجرا کرده و بازرسی از منازل را آغاز کردند.

این خبر درحالی منتشر می شود که پس از ادعای واشنگتن درباره حمایت پاکستان از شبکه تروریستی حقانی برخی از تحلیلگران اعلام کردند پاکستان هدف بعدی آمریکا در منطقه است و آمریکایی ها با نابودی این شبکه تروریستی درصدد حمله به وزیرستان هستند.

همچنین "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که کنفرانس بن درباره این کشور در ماه دسامبر برگزار می شود.

کرزای در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری آلمان در کابل گفت در نشست بن درباره اوضاع امنیتی افغانستان، همکاریهای منطقه ای و مذاکرات سازش گفتگو می شود.

روزنامه داون نیز گزارش داد که از زمان آغاز حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان در ژوئن 2004 تاکنون بیش از 775 نفر از جمله 173 نفر کشته و هزار و 141 نفر زخمی شدند.

از این 300 حمله موشکی 248 حمله در دوران ریاست جمهوری "باراک اوباما" رخ داده است، به عبارت دیگر در ظرف مدت چهار روز یک حمله موشکی در پاکستان صورت می گیرد.