ایمان قلبی به خدا بهترین اسلحه در مقابل توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رزمگیر ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان عقیدتی سیاسی لشکر 28 پیاده کردستان افزود: وجود سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار رزمندگان و کارکنان ارتش است و تلاش این سازمان در راستای آموزش های دینی و مذهبی و برگزاری کلاس های قرآن و احکام برای رزمندگان مفید بوده و نقش مفید و مؤثری در ایجاد فضای معنوی در بین آنان داشته است.

وی اظهار داشت: رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس به خاطر عقیده، ایمان و اعتقاداتشان جانانه و تا آخرین قطره خون خود در مقابل دشمن جنگیدند و با سلاح ایمان و اعتقاد دینی در دفاع از میهن خود لحظه ای تردید نکردند.

فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با اشاره به تاریخچه تاسیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، ادامه داد: امروز سازمان عقیدتی سیاسی شاهد افتخارات بسیاری در ارتش بوده و حافظان و قاریان بین المللی برجسته ای را در میان کارکنان و رزمندگان تربیت کرده است.

در پایان سردار رزمگیر با اهدای لوح یادبود و هدایایی به حجت الاسلام خلیل عبداللهی رئیس عقیدتی سیاسی لشکر 28 پیاده کردستان و کارکنان این سازمان از آنان تقدیر کرد.

گفتنی است دیدار فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با کارکنان عقیدتی سیاسی به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان در سالن کنفرانس لشکر 28 پیاده کردستان برگزار شد.