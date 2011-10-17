500 میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه کرمانشاه ارائه می شود

مدیر نمایشگاه های کتاب استانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ این نمایشگاه هفتمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه و یکصد و نود و چهارمین نمایشگاه کتاب در کشور است.

احسین اسماعیلی افزود:‌ ویژگی‌های این نمایشگاه با حدود 220 غرفه، 400 ناشر و نمایندگی و 40 هزار عنوان کتاب در موضوعات پزشکی، حقوقی، دانشگاهی، زبان های خارجی، عمومی، کشاورزی و دامپروری، کمک آموزشی کودک و نوجوان، مذهبی و هنر است.

مدیر نمایشگاه های کتاب استانی تصریح کرد: برای نمایشگاه کرمانشاه، 500 میلیون تومان بن کتاب، با تخفیف 20درصد در نظر گرفته شده که 10درصد آن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و 10درصد باقیمانده با حمایت معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین می شود.

وی گفت: علاوه بر 20 درصد تخفیف بن، 20 درصد تخفیف نیز از طرف ناشران شرکت کننده در نمایشگاه ارائه می شود.

اسماعیلی در پایان افزود: تا پایان سالجاری 26 نمایشگاه کتاب استانی پیش بینی شده است.