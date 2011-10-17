کالاهای تولیدی زنجان نباید از سایر گمرکات کشور صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری، صادرات استان در شش ماهه اول سال جاری را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: تا پایان اول سال جاری 48.5 درصد صادرات استان بوده که تعهد استان 500 میلیون دلار است که عملکرد مدیران در دستگاههای صادرات بسیار قابل تقدیر است.

وی اظهار داشت: ظرفیتها در استان باید به کمک توسعه صادرات بیاید و باید در همه بخشها ظرفیتهای بالقوه را مد نظر داشته باشیم و تحول در صادرات استان ایجاد کنیم که در راستای تحقق توسعه صادرات مدیران باید وقت بگذارند.

استاندار زنجان تاکید کرد: مدیران باید مشکلات را مطرح و حل کنند و با راهکار و پیشنهاد کارشناسی شده گزارشات را ارائه دهند که در صورت عدم اجرای کار در خصوص صادرات کالا از گمرکات دیگر کار شخصا" پیگیری خواهد شد و دیگر مدیران هیچ اختیار و حق تصمیم گیری و دخالت نخواهند داشت.

رئوفی نژاد گفت : 20 الی 10 شرکت که صادرکننده کالا از گمرکات دیگر را بیاوریم و مشکلات را بررسی کنیم و ساماندهی جدی بر صادرات کالا از استان داشته باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: تنها 50 درصد از صادرات کالا از گمرک استان صادر می شود و معادل 107 میلیون دلار و معادل 122 میلیون دلار از گمرک استانهای دیگر صادر می شود و چرا باید تولید در استان باشد و صادرات از استان دیگر باشد که استان زیر سئوال برود.

استاندار زنجان افزود: زیرساختها در استان کار شده ولی اراده ای نبوده لذا باید مسائل حل شود که خیلی از ظرفیتها و حمایت از صادر کنندگان مطلع نیستند که باید اطلاع رسانی شود و حمایتها و ظرفیتهای جدید اطلاع رسانی شود و صادرات از استان انجام گیرد.

رئوفی نژاد در ادامه گفت: فرصتها را باید مغتنم بشماریم و از افرادی که در جامعه هستند در این عرصه استفاده کنیم که استفاده از هر حاشیه و هر فرصتی به نفع توسعه صادرات استان است.

وی گفت: ظرفیتهای جدید ایجاد کنیم و از زیرساختهای فنی و مدیریتی واردات و صادرات بار استفاده کنیم که حمل 100 تن بار در هفته ظرفیتهای جدید را ایجاد می کند و باید این ظرفیتها را اطلاع رسانی کنیم.

استاندار زنجان گفت: بهترین وسیله برای حمل بار و برای هر تناژ در هفته هواپیما است که نوع کالای صادراتی با هواپیما متفاوت از دیگر کالاها است.

رئوفی نژاد ادامه داد: روی ظرفیتها باید کار شود و وقت گذاشته شود که اشتغال، درآمد و رقابت کالا همه در توسعه صادرات نقش بسزایی دارد.

وی گفت: 200 میلیون تومان به علوم پزشکی پرداخت می شود 50 درصد استانداری و 50 درصد را دانشگاه که نسبت به صدور مجوز کالاهای بهداشتی و آرایشی از استان اقدام کنند و هرگونه تجهیزات را انجام دهند و نسبت به برگزاری روز ملی صادرات برنامه های لازم را در دستور کار قرار دهند.