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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

وزارت کار تایلند خبر داد:

ایجاد 68 هزار شغل برای کارگران سیل زده / تماس با ده هزار صاحب صنایع

ایجاد 68 هزار شغل برای کارگران سیل زده / تماس با ده هزار صاحب صنایع

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزارت کار تایلند از ایجاد شصت و هشت هزار شغل برای افرادی که در پی وقوع بدترین سیل چند دهه اخیر در این کشور کار و کسب خود را از دست داده اند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ، براساس گزارش آماری وزارت کار تایلند وضعیت شغلی بیش از 352 هزار کارگر در پانزده استان سیل زده تایلند تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته که 300 هزار تن از آنها کار خود را موقتا از دست داده و بیش از 6 هزار و 500 صاحب کار مجبور به تعطیلی فعالیت های خود شده اند.

براساس این گزارش وزارت کار تایلند با بیش از 10هزار تن از صاحبان کار و صنایع که سیل اخیر تاثیری بر فعالیت آنها نداشته جهت ایجاد شغل برای افراد آسیب دیده تماس گرفته است.
 
همچنین در این گزارش آمده است که کمیته ای مخصوص در سطوح استانی و کشوری جهت ارائه مشاوره و همفکری به کارجویان و صاحبان کار تشکیل خواهد شد تا این دوران سخت راحت تر سپری شود.
 
در پی وقوع سیل فراگیر در تایلند که وخیم ترین سیل در چند دهه اخیر در این کشور عنوان شده است تاکنون سیصد نفر کشته شده و خسارات عظیمی در سطوح مختلف به کشور وارد آمده است.
کد مطلب 1435511

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