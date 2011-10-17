حمید استیلی فعلا در پرسپولیس ماندنی شد/ تا شکست بعدی فرصت باقیست!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بحث و بررسی وضعیت حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز با حضور علی پروین (عضو هیئت مدیره و مدیر تیم)، محمد پنجعلی (عضو هیئت مدیره)، جمشید زارع (قائم مقام باشگاه) و محمود خوردبین برگزار شد.

در این نشست حاضران پس از بحث و بررسی در مورد عملکرد حمید استیلی، تصمیم گرفتند این مربی به همکاری‌اش در تیم فوتبال پرسپولیس ادامه دهد. پرسپولیس تهران در پایان هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر با کسب 12 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم شاهین بوشهر در جایگاه دهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته است.