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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

پس از نشست امروز مسئولان؛

حمید استیلی فعلا در پرسپولیس ماندنی شد/ تا شکست بعدی فرصت باقیست!

حمید استیلی فعلا در پرسپولیس ماندنی شد/ تا شکست بعدی فرصت باقیست!

مسئولان باشگاه پرسپولیس پس از نشست ظهر امروز بر ادامه سرمربیگری حمید استیلی در این تیم تاکید کردند. در این مورد اما این احتمال مطرح شده است که در صورت شکست سرخپوشان برابر نفت تصمیم جدیدی در مورد سرمربی پرسپولیس گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بحث و بررسی وضعیت حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز با حضور علی پروین (عضو هیئت مدیره و مدیر تیم)، محمد پنجعلی (عضو هیئت مدیره)، جمشید زارع (قائم مقام باشگاه) و محمود خوردبین برگزار شد.

در این نشست حاضران پس از بحث و بررسی در مورد عملکرد حمید استیلی، تصمیم گرفتند این مربی به همکاری‌اش در تیم فوتبال پرسپولیس ادامه دهد. پرسپولیس تهران در پایان هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر با کسب 12 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم شاهین بوشهر در جایگاه دهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفته است.

کد مطلب 1435515

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