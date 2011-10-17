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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

رفیعی به مهر خبر داد:

کشف و ضبط 3.5 تن خمیر مرغ غیر بهداشتی در قم

کشف و ضبط 3.5 تن خمیر مرغ غیر بهداشتی در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان قم از کشف و ضبط 3.5 تن خمیرمرغ غیر بهداشتی توسط اکیپ های بهداشت این اداره کل خبر داد.

دکتر مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکیپ های بهداشت اداره کل دامپزشکی استان قم در راستای تداوم امنیت بهداشتی و جلوگیری از عرضه فرآورده های خام دامی غیربهداشتی در سطح استان در تاریخ 24 مهرماه جاری در حال بازرسی از یکی از کشتارگاه های طیور استان موفق به کشف و ضبط 3.5 تن خمیرمرغ غیر بهداشتی شدند.

وی در خصوص محصول غذایی خمیر مرغ و شرایط تهیه و نگهداری آن گفت: خمیر مرغ محصولی است که از مرغ کامل و یا اسکلت آن تهیه می‌شود که باید در کارگاه‌های مجاز و تحت پروانه نظارتی از اداره کل دامپزشکی و با انجام آزمایشات کنترل کیفیت، تهیه و توزیع شود.

کشف و معدوم سازی 250 کیلو انواع محصولات بسته بندی شده طیور غیر بهداشتی

رفیعی در ادامه یادآور شد: در همین رابطه 250 کیلوگرم از انواع محصولات بسته بندی شده طیور غیر بهداشتی نیز کشف و طبق مقررات نسبت به معدوم نمودن فرآورده های مذکور توسط کارشناسان بهداشت این اداره کل اقدام لازم صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به طور کلی فرآورده‌های خام دامی که ماده اولیه بسیاری از محصولات فرآوری شده است، بسیار حساس بوده و شرایط نگهداری خاصی را می‌طلبد.

مدیر کل دامپزشکی استان قم متذکر شد: مواردی همچون مواد اولیه بهداشتی، تاریخ تولید و مصرف و محل حمل اولیه باید در خصوص به کارگیری فراورده های خام دامی مورد توجه قرار گیرد و در صورتی که روند نظارتی بر این محصولات به درستی انجام نگیرد محصول فاسد خواهد شد.
 

کد مطلب 1435516

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