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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

فروزان:

آموزش مدیران برای مدیریت حوادث غیر مترقبه ضروری است

آموزش مدیران برای مدیریت حوادث غیر مترقبه ضروری است

جوین - خبرگزاری مهر: فرماندار جوین گفت: آموزش مدیران برای مدیریت مطلوب حوادث غیرمترقبه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر دوشنبه در مانور آمادگی مدیران شهرستان در برابر حوادث غیرمترقبه، مسئولان شهرستان را حامی جان و مال مردم در برابر این قبیل حوادث خواند.

وی افزود: آمارها حاکی از آن است که با توجه به قرار داشتن ایران روی خط زلزله60 درصد تلفات ناشی از بلایای طبیعی در کشور ناشی از این پدیده طبیعی است.

فرماندار جوین با انتقاد از مدیرانی که احساس مسئولیت کافی در قبال جان و مال مردم ندارند، ادامه داد: مدیری که به دلیل سهل انگاری، موجبات یتیم شدن یک کودک و مرگ یک هم وطن را فراهم آورد، نزد خدای متعال و افکار عمومی گناهی نابخشودنی مرتکب شده است.

گفتنی است، در این مانور فرضی که به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی برگزار شد، تمام مدیران شهرستان بدون اعلام قبلی، برای حضور در ستاد مدیریت بحران شهرستان فراخوانده شدند که مدت زمان صرف شده برای این امر محاسبه و بررسی شد.

کد مطلب 1435519

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