60 درصد ماموران آمارگیر گلستان لیسانس به بالا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با موضوع سرشماری نفوس و مسکن 90 افزود: در گلستان مقدمات آمارگیری از اوایل مرداد آغاز شده است و سه دوره آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در دوره اول پنج نفر از همکاران ما برای دوره مدرسی و یک نفر در دوره معاونت فنی وآموزشی شرکت کردند که با کسب 97 امتیاز رتبه دوم کشور را در بین 31 استان کسب کردند.

جانشین مدیر اجرایی آمارگیری استان اظهارداشت: در مرحله دوم که از 26 شهریور تا هفت مهر ادامه داشت 250 نفر اعلام آمدگی کردند و بعد از مصاحبه 110 نفر در کلاس های آموزشی شرکت کردند وبه عنوان مدرسان دوره سوم آمارگیری انتخاب شدند.



وی ادامه داد: درمرحله سوم که از 16 مهرآغاز شده است وهم اکنون نیزدر حال برگزاری است شش هزار و 200 نفر به سامانه مرکز آمارمراجعه کردند و دوهزار و 211 نفر بعد از مصاحبه در 14 شهرستان در دوره های آموزشی شرکت کردند.

عابدی در ادامه از برگزاری همایش روز آمار و افتتاح آمارگیری متمرکز درروز اول آبان در 14 شهرستان خبر داد.



وی افزود: حضور رده های اجرایی آمارگیری و فرمانداران شهرستان ها در نماز جمعه این هفته و ایراد سخنرانی از جمله برنامه های این بخش است.