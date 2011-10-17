  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

عابدی:

60 درصد ماموران آمارگیر گلستان لیسانس به بالا هستند

60 درصد ماموران آمارگیر گلستان لیسانس به بالا هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه و بودجه استانداری گلستان گفت: 60 درصد ماموران آمارگیر استان لیسانس به بالا هستند و دو هزار و 211 نفر در 14شهرستان در دوره های آموزشی آمارگیری شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با موضوع سرشماری نفوس و مسکن 90 افزود: در گلستان مقدمات آمارگیری از اوایل مرداد آغاز شده است و سه دوره آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در دوره اول پنج نفر از همکاران ما برای دوره مدرسی و یک نفر در دوره معاونت فنی وآموزشی شرکت کردند که با کسب 97 امتیاز رتبه دوم کشور را در بین 31 استان کسب کردند.
 
جانشین مدیر اجرایی آمارگیری استان اظهارداشت: در مرحله دوم که از 26 شهریور تا هفت مهر ادامه داشت 250 نفر اعلام آمدگی کردند و بعد از مصاحبه 110 نفر در کلاس های آموزشی شرکت کردند وبه عنوان مدرسان دوره سوم آمارگیری انتخاب شدند.
 
وی ادامه داد: درمرحله سوم که از 16 مهرآغاز شده است وهم اکنون نیزدر حال برگزاری است شش هزار و 200 نفر به سامانه مرکز آمارمراجعه کردند و دوهزار و 211 نفر بعد از مصاحبه در 14 شهرستان در دوره های آموزشی شرکت کردند.
 
عابدی در ادامه از برگزاری همایش روز آمار و افتتاح آمارگیری متمرکز درروز اول آبان در 14 شهرستان خبر داد.
 
وی افزود: حضور رده های اجرایی آمارگیری و فرمانداران شهرستان ها در نماز جمعه این هفته و ایراد سخنرانی از جمله برنامه های این بخش است.
کد مطلب 1435521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها