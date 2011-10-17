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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

جهانشیری:

شهروندان بوشهری از انجام عملیات بانکی در کافی نت ها خودداری کنند

شهروندان بوشهری از انجام عملیات بانکی در کافی نت ها خودداری کنند

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان بوشهر گفت: با توجه به گزارش چندین کلاه برداری و تخلف در کافی نت ها، شهروندان بوشهری حتی الامکان از انجام عملیات بانکی در کافی نت ها خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد جواد جهانشیری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برخی از متصدیان کافی نت با استفاده از نصب نرم افزاری بر روی سیستم خود به شماره حساب بانکی مشتریان دسترسی یافته و در یک فرصت مناسب اقدام به انتقال وجه نقد از شماره حساب مشتریان به شماره حساب خود می کنند.

وی افزود: چنانچه درصدد انجام عملیات بانکی از طریق کافی نت ها هستید به کافی نت هایی مراجعه کنید که اعتماد و اطمینان کامل به صحت عمل متصدی آن داشته باشید .

وی به راهکارهای مقابله با این موارد اشاره کرد و اظهارداشت: باید هنگام وارد کردن اطلاعات حساب در پرداخت های اینترنتی حتما از کیبوردهای مجازی استفاده شود.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه هرگز از طریق ایمیل های تبلیغاتی ناشناس اقدام به خرید کالا نکنید، گفت: شهروندان بوشهری به خاطر داشته باشند هنگام پرداخت های اینترنتی به آدرس صفحه پرداخت دقت کنند.

جهانشیری یادآور شد: به لحاظ پیشگیری از وقوع جرائم ناشی از اینترنت و جلوگیری از آسیب های مورد تصور در جامعه در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان بوشهر اعلام  کنید.

کد مطلب 1435522

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