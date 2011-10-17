ریو فردیناند از ترکیب منچستریونایتد کنار ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا میهمان اتلول رومانی است. فردیناند در دیدار با لیورپول که به تساوی یک بر یک انجامید در زمین حضور داشت اما برای دیدار با نماینده رومانی قادر به همراهی شیاطین سرخ نیست. سرآلکس فرگوسن، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد، در نظر دارد این بازیکن را برای بازی هفته آینده با منچسترسیتی آماده کند.

بر پایه گزارش ساکرنت، بیرون ماندن فردیناند از ترکیب تیم من یونایتد در حالی است که نمانیا ویدیچ پس از چند هفته دوری از ترکیب شیاطین سرخ در این دیدار می تواند به میدان برود. ویدیچ هفته گذشته هم در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2012 برای صربستان به میدان رفت هرچند که در بازی با لیورپول با صلاحدید مربیان نیمکت نشین بود.

دیمیتار برباتف که در دیدار با لیورپول غایب بود و فیل جونز، هر دو سلامتی خود را بازیافته اند و منچستر را در سفر به رومانی همراهی کرده اند. "تام کلورلی" از ناحیه پا و "رافائل" از ناحیه شانه آسیب دیده هستند و در این دیدار غایب خواهند بود.