برخورد با بر هم زنندگان نظم عمومی از مهمترین خواسته های مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه اظهار داشت: مقابله با نفی کنندگان عفت عمومی به ویژه بدحجابی از مهمترین خواسته های به حق مردم این شهرستان است و باید دستگاه ها و سازمان های متولی در این حوزه با جدیت بیشتر ورود پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی مهمترین راه مقابله با فتنه فرهنگ ستیزی دشمنان است، گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب از ظرفیت روحانیت و علما در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه بیشتر استفاده شود که در این جهت نقش و رسالت شورای فرهنگ عمومی نیز ویژه و حیاتی است.

فرماندار شهرستان قروه با بیان اینکه شهرستان قروه نیازمند اجرای کارهای فرهنگی بیشتری است، گفت: ایجاد ارتباط تنگاتنگ حوزه ی علمیه با ادارات و مراکز آموزشی و بهره گیری از توان اساتید و افراد تاثیرگذار در حوزه فرهنگ نقش ویژه ای در توسعه فعالیت های فرهنگی دارد.

فخری افزود: در مقابله با جنگ نرم دشمن باید آگاهانه و با وحدت ایستادگی کرد و نباید اجازه تعرض به نظام، فرهنگ، عقاید و دین را به دشمنان قسم خورده داد.

وی همچنین بر لزوم تعمیم تصمیمات جلسه های شورای فرهنگ عمومی در سطح جامعه توسط سازمان ها و ادارات دولتی تاکید کرد و گفت: به دلیل اهمیت موضوع از این پس جلسات شورای فرهنگ عمومی دو بار در ماه برگزار می شود.

برخورد با نحله های انحرافی یک نیاز ضروری در جامعه است

امام جمعه شهرستان قروه نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: یکی از مهمترین چالش های فرهنگی تبلیغ نحله های انحرافی در بین نسل جوان و نوجوان است که حریم باورها و اعتقادات تمامی مسلمان اعم از شیعه و سنی را هدف گرفته است.

حجت الاسلام صفرعلی احیا با تاکید بر نگرش دینی و انقلابی نسبت به مقوله فرهنگی گفت: آموزه های دینی را باید در رفتار و کردارمان به کار ببریم تا مانع از هر گونه سوء استفاده سودجویان و بد خواهان باشد.

وی در این جلسه بر لزوم برخورد با هنجار شکنان و حرمت شکنان فرهنگ عمومی تاکید کرد و گفت: دستگاه های نظامی و اجرایی باید ابتدا با ارشاد و فرهنگ سازی مناسب و در آخرین مرحله با قاطعیت در برابر هنجارشکنان برخورد کنند.

امام جمعه شهرستان قروه در پایان از مسئله مهدویت به عنوان موضوعی جهانی نام برد و افزود: اشاعه ی فرهنگ انتظار و ارتباط چهره به چهره روحانیت با نسل جوان گامی مهم در پیشبرد اهداف دینی و اعتقادی است.