کمبود 17 هزار تنی تولید تخم مرغ در فارس

محمد جعفر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان تولید تخم مرغ و دیگر تولیدات گوشتی استان گفت: در حال حاضر 27 هزار و 700 تن تخم مرغ در فارس تولید می شود که با این میزان تنها 30 درصد از نیاز مردم فارس تامین می شود.

وی ادامه داد: سیاست اصلی ما بر این است که تولید تخم مرغ به 45 هزار و 285 تن در سال برسد تا بتوانیم نیاز استان را تامین کنیم.

معاون امور بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: یکی از مشکلات تولید تخم مرغ، عدم توجه به تولید و سرمایه گذاری در بحث مرغ تخمگذار است که در این راستا باید شرایط برای سرمایه گذاری افراد آماده شود.

صادقی با بیان اینکه وضعیت قیمت تخم مرغ در استان فارس به تولید ارتباطی ندارد، یادآور شد: ما بخش تولید را برعهده داریم و قیمت گذاری آن به سازمان بازرگانی مربوط می شود و در عین حال باید توجه داشت که نرخ تخم مرغ به تولید کننده آن ارتباطی ندارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید گوشت قرمز در فارس، گفت: در بخش تولید گوشت قرمز، استان فارس با تولید 64 هزار و 500 تن رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

معاون امور بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور حدود 11 کیلو است که در استان فارس بیش از سرانه مصرف تولید که مازاد این تولید به استانهای دیگر اسال می شود.

صادقی در پاسخ به این سئوال که "با وجود تولید مازاد گوشت قرمز نیازی به وارد کردن گوسفند پاکستانی نیست"، یادآور شد: اطلاعی از ورود گوسفند پاکستانی به استان ندارم ولی باید توجه داشت که نوع نژاد گوسفندان دلیلی بر وارد کردن آنها نیست زیرا در بسیاری از مواقع نژاد گوسفند و یا در کل انواع نژاد دامها درکشور وجود دارد.

وی تصریح کرد: نژادی که معروف به پاکستانی است در استانهای مرزی فراوان دیده می شود و باید توجه داشت که وجود نژاد های غیر از نژاد شیرازی دلیل بر وارد کردن گوسفند از دیگر کشورها نیست.