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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

بان کی مون خواستار توقف خشونتها در سوریه شد

بان کی مون خواستار توقف خشونتها در سوریه شد

دبیرکل سازمان ملل متحد در موضعگیری جدید درباره سوریه، توقف خشونتها در این کشور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" گفت : کشتار و خشونتها در سوریه باید فورا متوقف شود.

دبیرکل سازمان ملل که در برن پایتخت سوئیس سخنرانی می کرد، همچنین توافق اخیر درباره مبادله اسرای فلسطینی و نظامی صهیونیست را گامی مثبت توصیف کرد و به زعم خود، آن را حرکتی مثبت برای روند به بن بست رسیده سازش دانست.

خاطر نشان می شود شب گذشته در جریان برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب که به بررسی تحولات سوریه اختصاص داشت، نماینده سوریه به شدت از مواضع دوگانه جهان غرب و رویکرد خصمانه برخی کشورهای عربی در برابر کشورش و سکوت آنها در برابر اقدامات گروههای تروریستی و مسلح علیه امنیت و ثبات سوریه انتقاد کرد.

کد مطلب 1435533

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