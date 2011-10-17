امتیاز خادمی اهل بیت(ع) از افتخارات مردم آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حجت الاسلام سیف علی محمدزاده گفت: باید تلاش کنیم این عشق و ارادت به اهل بیت(ع) را جهانی کنیم.

وی یادآور شد: برگزاری نخستین همایش بین المللی "تبریز اولین پایتخت تشییع" توسط سازمان میراث فرهنگی استان گامی شایسته در تداوم ثبت معنوی "قیام 29 بهمن مردم تبریز" و ثبت ملی "تبریز، نخستین پایتخت تشییع در جهان اسلام" است و حضور اندیشمندان این حوزه در تبریز و بررسی کارشناسانه محور های تعیین شده در همایش می تواند گامی اساسی در این زمینه باشد.

وی با تاکید بر لزوم گسترش تفکر شیعی در کشورها بیان کرد: این فرهنگ اعتقادی باید به وسیله جوانان امروز و تمامی صاحبان هنر و قلم به مسلمانان سایر کشورها و تمامی علاقه مندان اهل بیت نشان داده شود.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به نقش ارادت آذربایجانی ها به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در گسترش و ترویج تشییع تصریح کرد: تاریخ ایران اسلامی و آذربایجان گویای آن است که مردم این خطه از کشورمان همواره در عشق و ارادت به اهل بیت(ع) پیشتاز بوده اند.

وی تاکید کرد: در طول تاریخ تشییع نیز در این منطقه حرکت های اثربخشی به وسیله صاحبان اندیشه و افرادی که ایمانشان در راه گشا بودن این حرکت تاثیرگذار بوده صورت گرفته است.

امام جمعه شهرستان شبستر با تاکید بر نقش علما و اندیشمندان در ترویج فرهنگ تشییع گفت: برای گسترش این فرهنگ، اولین وظیفه متوجه علمای اسلام است.

حجت الاسلام محمدزاده اظهار داشت: علما باید با قلم و گفتار و نوشتار خود شیوه ها و ماهیت صحیح دین اسلام و فرهنگ تشییع را به مردم شناسانده و آنها را بیش از پیش با قرآن و سلوک اهل بیت آشنا کنند.

وی نقش حوزه های علمیه را در این زمینه اساسی دانست و گفت: حوزه ها باید نسبت به جذب جوانان به اسلام و رفع شبهاتی که گاهی در جامعه نسبت به قرآن به وجود می آید کوشیده و برای این وظایف برنامه ریزی دقیق انجام دهند.

حجت الاسلام محمدزاده تاکید کرد: ترویج فرهنگ تشییع به خصوص در شرایط کنونی که بحث اسلام گرایی در دنیا مطرح شده و توجه مسلمانان دنیا بیش از گذشته به سوی اهل بیت جذب شد، ضروری است.

لازم به ذکر است، نخستین همایش بین المللی "تبریز، اولین پایتخت تشییع" توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شده و حوزه های علمیه، مراکز آموزش عالی کشور و همچنین سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز در برگزاری آن همکاری خواهند داشت.

گفتنی است، نخستین همایش بین المللی تبریز نخستین پایتخت تشییع جهان اسلام روزهای 22 و 23 آبان ماه سال جاری با حضور اندیشمندانی از داخل و خارج کشور، در تبریز برگزار خواهد شد.