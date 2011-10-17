حوزه معارف علوی نهج البلاغه در کشور مهجور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مهجوریت حوزه نشر و ترویج مفاهیم نهج البلاغه در کشور، یادآور شد: تا کنون در زمینه حوزه معارف علوی نهج البلاغه به خصوص در بین اقشار مختلف مردم و به ویژه جوانان کار جدی و اثرگذار خوبی صورت نگرفته است.



وی این را تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: البته در رشته های مختلف قرآن از جمله قرائت، حفظ، روخوانی و روان خوانی کارهای خوبی شده است، اما ما هنوز در ابتدای راه هستیم.



برخی کشورهای اسلامی در زمینه های قرآنی از ایران جلوترند



جویباری تصریح کرد: با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران کشوری است که مبنای آن قرآن و قانون اساسی آن بر اساس قرآن است، نباید با کشورهای دیگر که تنها اسم مسلمانی را یدک می کشند و در واقع به شرق و غرب وابسته هستند، در یک سطح باشند، حتی برخی کشورها مثل سودان در زمینه حفظ قرآن از ایران هم جلوتر هستند.



وی افزود: در دیدار قارئان و حافظان قرآن در ماه مبارک رمضان با مقام معظم رهبری، ایشان بحث حفاظ 10 میلیونی در کشور را مطرح کردند و این در شرایطی است که هنوز فرمایش 20 سال قبل ایشان مبنی بر انتظار وجود یک میلیون حافظ در کشور، محقق نشده است.



مسئول موسسه قرآن و نهج البلاغه کشور یادآور شد: این سخنان وظیفه صدا و سیما، مسئولان فرهنگی، موسسات قرآنی و به طور کلی مراکزی که در حوزه نشر قرآن و معارف اهل بیت (ع) فعالیت دارند را مضاعف و سنگین می کند تا اقدامات جدی و برنامه ریزی شده ای را در این خصوص انجام دهند.



بودجه نیم درصدی فعالیت‌های قرآنی در ادارات محقق نمی‌شود



وی در بخش دیگری از سخنان خود از شعارزدگی در کشور به خصوص در بین برخی مسئولان انتقاد کرد و گفت: در حالی که بودجه نیم درصدی برای فعالیت های قرآنی در ادارات کشور تصویب شده، اما در حدود 90 درصد این بودجه هم محقق نمی شود و این سئوال مطرح است که چرا باید در جمهوری اسلامی برای این منظور بودجه ای در مجلس تصویب شود اما محقق نشود.



جویباری اظهار داشت: برای مثال در سال گذشته بودجه ای بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون تومان برای موسسه قرآن و نهج البلاغه در کمیسیون فرهنگی و تلفیق مجلس تصویب شد اما این بودجه در اوایل فروردین ماه امسال، آن هم تنها یک درصد آن و معادل 31 میلیون تومان تخصیص داده شد.



وی در ادامه با اشاره به این که مسئولان فرهنگی کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و حتی مطبوعات در این زمینه جدی نیستند و کار را آن طور که باید دنبال نمی کنند، بیان داشت: آموزش و پرورش نیز در حوزه مفاهیم قرآنی و نهج البلاغه نقش زیادی دارد اما تا کنون کار جدی انجام نداده است.



مسئول موسسه قرآن و نهج البلاغه کشور افزود: بارها از سوی مسئولین وزارت آموزش و پرورش مطرح شده که 10 هزار مدرسه قرآنی در کشور فعال است و این ظرفیت تا سقف 50 هزار مدرسه قرآنی نیز وجود دارد، اما در این خصوص تنها هزار مدرسه قرآنی در کشور آن طور که باید فعال هستند، به علاوه برخی استادان در این زمینه آموزش های لازم را ندیده و برنامه هدفمندی نیز برای آموزش ها تدوین نشده است.

