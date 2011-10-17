پیوند علمی بین دانشگاه‌ آزاد نیشابور با دانشگاه قونیه ترکیه ایجاد شد

هادی حسینی فدروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از این خواهرخواندگی بین شهر خوی با شهرهای قونیه و نیشابور ایجاد شده بود.

وی اظهار داشت: با عنایت به اینکه در عطار و مولوی و شمس همسویی اندیشه‌های عرفانی وجود دارد و آرامگاه‌های این مشاهیر و بزرگان عرفانی در شهرهای نیشابور و قونیه و خوی است، به یمن و تبرک پیوند آسمانی این بزرگان عرفان، خواهرخواندگی بین این شهرها اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه خواهرخواندگی قراردادی بین سران مملکتی یا سران دو شهر است که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود، تصریح کرد: هدف از این قرارداد، پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند و مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی و اخیرا ورزشی را شامل می‌شود و بین شهرهایی که دارای تشابهاتی از قبیل تاریخی، علمی یا دانشگاهی که سمبل مشترک را دارا باشند منعقد می‌شود.

حسینی اظهار امیدواری کرد که این پیمان باعث رشد و توسعه پایدار بین این شهرها و تعاملات فرهنگی در آینده شود.