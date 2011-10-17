نخستین شهردار مسلمان بردفورد نامزد دریافت جایزه زن سال بریتانیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نویده اکرم نخستین زن مسلمان شهردار در بریتانیا در شهر راچدال بریتانیا متولد شد و از دانشگاه روانشناسی منچستر فارغ التحصیل شده و تحصیلات خود را در رشته جامعه شناسی دانشگاه پنجاب ادامه داده است.

وی ازدواج کرده، سه فرزند دارد و از سال 2004 به عنوان عضو حزب کار در بردفورد فعال است و پیشتر اظهار داشته که قصد دارد از فرصت فعالیت به عنوان شهردار برفورد استفاده کند تا سفیرفعال شهری باشد که نسبت به آن احساس تعلق خاطر می کند.

در این مراسم قرار است 5 جایزه به زنانی ارائه شود که الهام بخش دیگران بوده اند. برندگان این مراسم در عرصه های مختلفی از جلمه شخصیتهای هنری، رسانه ای، علمی، سیاسی و سایر رشته ها فعال هستند.

فعال ستاد ارتقای آموزش زنان، پرستار الهام بخش باب گلدوف برای برگزاری کنسرت موسیقی به منظور کمک به قحطی زدگان اتیوپی، فعالان ستاد مبارزه با کودک آزاری از جمله عرصه هایی بودند که برندگان سالهای گذشته این جایزه را تشکیل داده اند.



