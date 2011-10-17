اعتبارات مطلوبی به حوزه راه و ترابری استان تهران اختصاص نیافته است

فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر ارزش راههای کشور 75 هزار میلیارد تومان منظور شود، بر اساس تخصیصات این ارزش در کشورهای همرده ایران می بایست عددی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به نوسازی راهها اختصاص یابد.

اعتباری معادل یک سوم نیاز واقعی

وی بیان داشت: اما در حال حاضر اعتبار اختصاصی به بخش نوسازی و نگهداری راه های کشور تنها 800 میلیارد تومان و البته یک سوم نیاز واقعی است.

این مسئول، اولویت بندی در صرف منابع مالی راه و ترابری استان تهران را امری الزامی خواند و افزود: با این تفاسیر، راه و ترابری استان تهران طی برنامه ریزی های به عمل آمده طرحهای نوسازی راه های این استان را اولویت بندی کرده است.

25 درصد ترددهای کشور در استان تهران

مدیرکل راه و ترابری استان تهران با بیان اینکه 25 درصد ترددهای کشور در تهران انجام می شود، اظهار داشت: چنین سطح ترددی الزام در نگاه ویژه از سوی مسئولان اداره کل راه و ترابری به مبحث حفظ سلامت کاربران جاده های این استان را بیش از پیش گوشزد می سازد.

کاهش سوانح جاده ای با افزایش مراکز اقامتگاهی

وی پیرامون طرحهای توسعه مراکز اقامتگاهی جاده ای استان تهران گفت: خوشبختانه مراکز اقامتگاهی مناسبی در مسیرهای مختلف جاده ای استان تهران تدارک دیده شده است.

واحدی با تأکید بر تقویت سامانه های اطلاع رسانی مراکز اقامتی بین راهی استان تهران اظهار داشت: این مراکز اقامتگاهی مناسب در جاده های استان تهران نیازمند توجه مسئولان در تقویت سامانه های اطلاع رسانی است.

این مسئول، افزایش مراکز اقامتی و کاهش سوانح جاده ای را دو مؤلفه با رابطه مستقیم خواند و افزود: بر اساس یافته های کارشناسان حوزه راه، کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی با افزایش مراکز اقامتی مناسب برای استراحت رانندگان نسبتی مستقیم دارد.