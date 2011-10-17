40 هزار ایرانی در سرزمین وحی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، مجموع زائرانی که از آغاز موسم تا پایان امروز دوشنبه وارد عربستان می‌شوند، به 40 هزار و 460 نفر در قالب 241 کاروان می‌رسد.

امروز دوشنبه 3 هزار 348 نفر در قالب 22 کاروان وارد عربستان می شوند که 20 کاروان آن عازم مدینه منوره ( 8 کاروان به طور مستقیم به مدینه و 12 کاروان از جده به مدینه ) خواهند بود و دو کاروان نیز پس از احرام در حجفه راهی مکه مکرمه خواهند شد.



سه کاروان از زائران ایرانی پس از احرام در مسجد شجره در ده کیلومتری مدینه منوره، عازم مکه خواهند شد. آخرین پرواز حج تمتع امسال در نهم آبان ‌ماه سال جاری انجام می‌شود.



نخستین گروه از 97 هزار زائر ایرانی شانزدهم مهرماه با بدرقه نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی عازم سرزمین وحی شدند.