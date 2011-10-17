جزئیات نشست چهل و هفتم شورای عالی اشتغال/ ایجاد سازمان ملی کارآفرینی

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از برگزاری چهل و هفتمین نشست شورای عالی اشتغال در یکشنبه آینده به ریاست معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: برای انجام این نشست هماهنگی ها صورت گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دستور کار بررسی شورای عالی اشتغال در نشست آتی قرار دارد موضوع اعزام نیروی کار به خارج کشور خواهد بود.

فروزان مهر با تاکید بر اینکه همچنین طرح ایجاد سازمان ملی کارآفرینی نیز از دیگر مباحثی است که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد، بیان داشت: برخی از موضوعاتی که در نشست های گذشته فرصت کافی بررسی آنها فراهم نبود نیز در این نشست مورد بررسی شورا قرار می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از موضوعات مهم در دستور کار شورای عالی اشتغال در هفته آینده را ارائه گزارش نظام بانکی در زمینه آخرین وضعیت ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زایی عنوان کرد.