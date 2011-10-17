فرهنگ کوهنوردی باید در قم نهادینه شود

سیدمرتضی لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کوهنوردی ورزشی است که سختی‌ها و مشکلات آن نیاز به تحمل و صبر بسیار زیادی دارد، بنابراین آنچه که بیش از همه برای موفقیت در کوهنوردی لازم است، احیای فرهنگ پرداختن به این رشته است.



وی ادامه داد: ابتدا باید ببینیم که هدف از کوهروی چیست و به چه دلیلی به این رشته ورزشی می‌پردازیم و اگر پاسخ این سؤالات را یافتیم، باید بدانیم که هدف از کوهنوردی این است که دوستی‌ها بیشتر شود و برای فتح قله حتما به پشتیبانی از یکدیگر نیاز داریم.



رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان قم تصریح کرد: برای موفقیت کوهنوردی قم باید غرور کاذب را کنار گذاشته شود و گروه‌های مختلف کوهنوردی با وحدت و همدلی بیشتر نسبت به پیشبرد اهداف هیئت علاقه نشان دهند.



وی که از دو سال قبل به دنبال انتخاب به عنوان رئیس جدید این هیئت فعالیت خود را آغاز کرده است، اضافه کرد: در مورد فعالیت دو ساله هیئت کوهنوردی قم باید بگویم که سعی شده است تا ابتدا گروه‌های مختلف ساماندهی شده و با برنامه‌ریزی مطلوب به سمت پیشرفت این رشته گام برداریم.



لاجوردی اظهار داشت: با آغاز فعالیت این هیئت به همراه سایر اعضای پرتلاش خود، نخستین کار ما با گروه‌ها به صورت مشترک انجام شد و در طول کار همکاری‌ها نسبت به گذشته قوی‌تر شد و اکنون به سمت تشکیل هیئتی موفق گام برمی‌داریم.



وی اضافه کرد: مدتی بود که بین گروه‌های مختلف کوهنوردی که در قم تعدادشان زیاد است، انسجام کافی وجود نداشت اما بعد از آغاز فعالیت در هیئت، برای تحقق این مهم تلاش‌های بسیار زیادی انجام دادیم و در این راستا تا حد توان تلاش کرده‌ایم.



رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان قم تاکید کرد: آنچه که در مدت دو سال حضورم به عنوان رئیس هیئت متوجه شدم این است که برای توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی باید با همدلی و وحدت به کار پرداخت، ضمن اینکه ابزار و امکانات مطلوب نیز باید داشته باشیم.



وی تصریح کرد: دوستی بین گروه‌های مختلف کوهنوردی و توجه به مسائل فرهنگی در این رشته ورزشی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که از زمان آغاز فعالیت‌های هیئت، تلاش‌های زیادی برای تحقق این مهم انجام داده‌ایم.



لاجوردی ابراز داشت: بعد از برگزاری مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی، به دنبال این بوده‌ایم که با تعامل صحیح و برنامه‌ریزی مطلوب، در آینده شاهد موفقیت‌های هیئت کوهنوردی قم در این رشته و رشته‌هایی مانند سنگ‌نوردی باشیم.

