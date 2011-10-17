صنایع هایتک دراستانهای شمالی گسترش یابد

حسن تامینی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: صنایع هایتک با توجه به مشکلات محیط زیست و محدودیت زمین در استانهای شمالی موجب استفاده حداقلی از زمین و اشتغالزایی حداکثری و همینطور حمایت و تشویق دولت و بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه دراستانهای شمالی چاره ای جزء افزایش شهرک های صنعتی وجود ندارد، اظهار داشت: زمین های منفصل و جدا برای توسعه این بخش نمی توان در نظر گرفت.

نماینده مردم رشت گفت: گسترش واحدهای شهرک های صنعتی موجود یکی ازراهکارهاست که دراین زمینه با تامین زیرساخت های لازم ازسوی دولت و نیزسرمایه گذاری بخش خصوصی می توان شاهد افزایش و بهبود تولید صنعتی دراین مناطق بود.

وی همچنین درزمینه چگونگی رونق محصولات زیتون دراستان اشاره کرد و افزود: تولید زیتون یکی از مزیت های منحصربه فرد گیلان در سطح کشور است و توجه به عواملی مانند فرآوری و صنایع مرتبط با زیتون، نزدیکی به مواد اولیه، قیمت مناسب آن در استان و اشتغالزایی به صورت زنجیره ای دربخش کشاورزی می تواند درسیاست گزاری های مورد توجه قرارگرفته و موثرباشد.

تامینی درخصوص تقویت صنایع تبدیلی و صنعت کشاورزی درگیلان گفت: دراین زمینه باید به دو بخش مسایل عام یا کشوری و نیز بخش استانی توجه شود، درسطح کشور باید با تامین منابع مالی٬ سرمایه درگردش و ارائه تسهیلات برای تقویت صنایع تبدیلی و کشاورزی اقدام کرد.

وی اظهارداشت: دراستان گیلان نیز با توجه به وجود ظرفیت خوب صنایع تبدیلی باید با جهت گیری مثبت مسئولان گرایش از خام فروشی تولیدات باغی و زراعی به سمت فرآوری و سرمایه گذاری جدید سوق یابد تا میزان اشتغالزایی دراین زمینه افزایش پیدا کند.

نماینده مردم رشت با اشاره به وجود بیش از 90 درصد صنایع متوسط و کوچک دراستان یادآورشد: تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط مکمل صنایع بزرگ بوده و توجه به توسعه هر دوصنایع کوچک و بزرگ موجب تقویت بخش صنعت می شود، در گیلان نیز توجه به این موضوع موجب تغییرمثبت دراقتصاد استان خواهد شد.