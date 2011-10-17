به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت‌های خود را در حوزه مطبوعات و اطلاع‌رسانی در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات قرار می‌دهد.

این مرکز همچنین به منظور معرفی فعالیت‌های خود در حوزه زنان و خانواده و تعامل مؤثر با خبرنگاران واحدهای خبری، نشست‌های تخصصی با حضور مشاور رییس جمهور در امور زنان و خانواده، معاونان و مدیران مرکز امور زنان و خانواده، مشاوران امور زنان و خانواده استانداری‌ها، وزارتخانه‌ها و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه مطبوعات و جلسات پرسش و پاسخ با خبرنگاران را برگزار می‌کند.

به گفته ارشدی مدیر روابط عمومی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نمایش عملکرد نموداری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برگزاری مسابقه و اهدای جایزه به بازدیدکنندگان از دیگر برنامه‌های این مرکز در نمایشگاه مطبوعات امسال است.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوم تا دهم آبان ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود.