عمل به واجبات جامعه را از آسیب مصون می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمدرضا باهک ظهر دوشنبه در همایش عفاف و حجاب در باشگاه میلاد کرج افزود: اگر بخواهیم جامعه را آسیب شناسی کنیم و تهدیدات را کنارهم قراردهیم باید فضاهایی که اسلام برآنها تاکید دارد را مورد توجه جدی قرار دهیم.



وی ادامه داد: عمل به واجبات و توجه به روایات ائمه اطهار می تواند ما را از بسیاری از آسیبها مصون دارد.



باهک گفت: خیلی از تهدیدهای امروز و فروپاشی درون جاامعه نتیجه غفلت و استفاده از ابزارهایی است که به آنها دامن زده شده است.



وی اضافه کرد: اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم می توانیم به این نکته مهم دست یابیم که آنچه سبب ایستادگی نظام اسلامی در برابر دشمنان در جنگ تحمیلی شد اعتقاد به بسیاری از اصول بود.



فرمانده سپاه امام حسین (ع) کرج اظهارداشت: توجه به پایه های محکم قرآنی و آنچه خدا از انسان می خواهد سبب می شود انسان از بسیاری از آسیبها مصون بماند.



وی ادامه داد: همانطور که رزمنده اسیر 15ساله ایرانی در برابر تبلیغات دشمنان ایستادگی کرد و با خطابه حجاب به خبرنگارزن شیعه بودن خود را به اثبات رساند باید این افراد را الگو قرار داد .



باهک گفت: زنان بسیجی ادارات سفیرانی هستند که باید پیام و رسالت حجاب و عفاف را در جامعه گسترش دهند و با پیاده سازی هر چه بیشتر این مهم گامهای سازنده ای را در جهت اعتلای میهن اسلامی بردارند.