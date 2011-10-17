وزیر راه و شهرسازی فردا به استان کردستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد روز سه شنبه 26 مهر ماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران ستادی ضمن سفری یک روزه به استان کردستان از نزدیک در جریان وضعیت پروژه های دو حوزه بسیار مهم راه و شهرسازی قرار گرفته و قرار است پروژه های در این دو بخش نیز همزمان با حضور وزیر افتتاح شود.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است که وزیر راه و شهرسازی با همراهی استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان در ابتدا از قطعات مختلف پروژه بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب در مسیر سنندج به سمت سقز بازدید و یکی از قطعات این پروژه نیز افتتاح شود.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در این سفر علاوه بر بازدید از پروژه های حوزه راه در جلسه شورای حمل و نقل و مسکن استان کردستان که به میزبانی شهر سقز برگزار می شود نیز شرکت و در ادامه از پروژه های مسکن مهر در شهرستان سقز و دیواندره بازدید خواهد کرد.

نیکزاد قرار است بعد از بازگشت از سقز ضمن حضور در جاده سنندج - مریوان از مسیر تیژتیژ گاران هم بازدید و در جریان وضعیت این پروژه که با هدف اصلاح جاده سنندج به سمت مریوان در دست اجراست نیز بازدید کند.

بازدید از مسکن مهر در سنندج و همچنین کنار گذر این شهر از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان است.

به گفته مدیر کل راه و ترابری استان قرار است چندین پروژه راه روستایی همزمان با سفر وزیر به استان کردستان نیز به بهره برداری برسد.