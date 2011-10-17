  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

وزیر راه و شهرسازی فردا به استان کردستان سفر می کند

وزیر راه و شهرسازی فردا به استان کردستان سفر می کند

سنندج - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی در سفری یک روزه به استان کردستان ضمن بازدید از پروژه های این بخش در مراسم افتتاحیه طرحهای مربوط به راه و مسکن شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد روز سه شنبه 26 مهر ماه به همراه جمعی از معاونان و مدیران ستادی ضمن سفری یک روزه به استان کردستان از نزدیک در جریان وضعیت پروژه های دو حوزه بسیار مهم راه و شهرسازی قرار گرفته و قرار است پروژه های در این دو بخش نیز همزمان با حضور وزیر افتتاح شود.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است که وزیر راه و شهرسازی با همراهی استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان در ابتدا از قطعات مختلف پروژه بزرگراه کرمانشاه - میاندوآب در مسیر سنندج به سمت سقز بازدید و یکی از قطعات این پروژه نیز افتتاح شود.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در این سفر علاوه بر بازدید از پروژه های حوزه راه در جلسه شورای حمل و نقل و مسکن استان کردستان که به میزبانی شهر سقز برگزار می شود نیز شرکت و در ادامه از پروژه های مسکن مهر در شهرستان سقز و دیواندره بازدید خواهد کرد.

نیکزاد قرار است بعد از بازگشت از سقز ضمن حضور در جاده سنندج - مریوان از مسیر تیژتیژ گاران هم بازدید و در جریان وضعیت این پروژه که با هدف اصلاح جاده سنندج به سمت مریوان در دست اجراست نیز بازدید کند.

بازدید از مسکن مهر در سنندج و همچنین کنار گذر این شهر از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان است.

به گفته مدیر کل راه و ترابری استان قرار است چندین پروژه راه روستایی همزمان با سفر وزیر به استان کردستان نیز به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1435563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها