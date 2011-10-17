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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

در البرز/

140 مقاله برای شرکت در کنگره سراسری حجاب و عفاف پذیرفته شد

140 مقاله برای شرکت در کنگره سراسری حجاب و عفاف پذیرفته شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول اداره اجتماعی استانداری البرز گفت: 140 مقاله از سراسر کشور برای شرکت در کنگره سراسری حجاب و عفاف دراین استان پذیرفته شده است.

ابراهیم رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از مجموع این مقالات 20 مورد دارای امتیاز و 16مورد برتر شناخته شده که پس از رفع نواقص احتمالی در قالب کتابی عرضه خواهد شد.
 
وی ادامه داد: کنگره سراسری حجاب و عفاف اواخر آبان ماه سال جاری در این استان برگزارمی شود که 75 ردیف موضوعی برای مقالات این کنگره پیش بینی شده بود.

رمضانی گفت: حجاب نماد مبارزه زن مسلمان ونقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بررسی حجاب و نقش سازنده آن در کاهش آسیبهای اجتماعی، پوشش و امنیت در حضور اجتماعی زن ، ضرورت حجاب و تبیین جایگاه آن نزد فاطمه (س) از جمله این ردیفهای موضوعی است.

وی، عفاف و حجاب در آیات قرآن و نگاهی به روایات، بررسی اهمیت و جایگاه حجاب در قرآن و نهج البلاغه، زن و فلسفه حجاب در قرآن و روایات، معنای عفاف و حجاب درقرآن، جایگاه حجاب و عفاف درآیینه وحی الهی، بررسی رابطه بین افسردگی با مدگرایی درافراد باحجاب و بدحجاب، حجاب و ارتباط آن با فرهنگ عاشورا از دیگر ردیفهای موضوعی برای مقاله های این کنگره سراسری عنوان کرد. 
 
کد مطلب 1435567

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