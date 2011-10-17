رسیدگی به استانهای دیگر مشکل مهاجرت به پایتخت را حل کرده است

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفرهای ریاست جمهوری به استانهای مختلف کشور که طی هفت سال اخیر در انجام شده، بسیاری از مشکلات استان تهران به خصوص مهاجر پذیر بودن آن را برطرف کرده است.

وی گفت: خدماتی که دراین سفرها از لحاظ عمرانی، فرهنگی، ورزشی و ... به استانها اختصاص می یابد، موجب می شود تا مردم به زندگی در استان خود دلگرم شوند و این موضوع از مهاجرت به پایتخت می کاهد.

این مسئول اضافه کرد: اقداماتی که در دولت نهم و دهم درروستاها انجام شده، علاوه بر آبادانی روستاهای مربوطه، به استان تهران کمکهای شایانی کرد، چراکه در غیر اینصورت تهران دچار تهاجم جمعیت شده بود.

ایجاد اشتغال از مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده است

وی بیان داشت: ایجاد فرصتهای شغلی در کشور از مهمترین سیاستهای دولت در سالهای اخیر بوده است؛ به طوریکه با سفرهای استانی دولت و اجرای دهها طرح عمرانی، تولیدی و صنعتی برای بسیاری از جوانان این مرز و بوم اشتغال ایجاد شده و از مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ جلوگیری شده است.

محمودی افزود: طبق چشم انداز پیش بینی شده در سال جاری تهران باید 12 میلیون جمعیت داشت که خوشبختانه با اقدامات انجام شده رئیس جمهور جمعیت تهران نسبت به چند سال گذشته تغییری نکرده است.

وی عنوان کرد: جمعیت شهر تهران قابل قیاس با سایر شهرهای دیگر نیست، اما برای کاهش مهاجرت به تهران لازم است تا بیشتر به شهرهای کم جمعیت رسیدگی شود و جاذبه های لازم برای اقامت در این شهرها نیز ایجاد شود.

معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به اینکه اجرای طرحهای مقاوم ‌سازی روستایی و طرح هادی روستایی یکی از اقدامات شایسته دولت در تلطیف چهره روستا‌هاست، ادامه داد: دولت با اجرای این طرح در واقع علاوه بر ایمن ساختن مکانهای زندگی برای روستاییان زمینه مهاجرت معکوس را نیز فراهم کرد.