تکریم ارباب رجوع برای دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی باید یک اصل باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله حسینی ظهر دوشنبه در نشستی با حضور پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان گیلان، عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پلیس با محول کردن این اختیار به دفاتر خدمات الکترونیک قصد در ارائه خدمات مطلوب داشته و برای پلیس پذیرفته نیست که در این راستا تساهل و تسامح صورت گیرد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان گفت: دستور العمل ها تاکید در ارائه خدمات مطلوب داشته و ارائه خدمات مطلوب تر و تکریم ارباب رجوع باید یک اصل برای دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی باشد.

وی افزود: پلیس های تخصصی باید هر یک در حوزه کاری خود عملکرد های دفاتر خدماتی را ارزیابی و وظیفه دفاتر خدماتی الکترونیک انتظامی ارائه خدماتی در خور شأن مردم است.

حسینی بر کار توام با دقت تاکید کرد و اظهارداشت: سرگردانی، معطل کردن٬ اخذ مبالغ خارج از دستورالعمل، تند خویی، عدم وجود فضای مناسب و غیره از موارد اجحاف به شمار رفته و مورد پیگیری جدی پلیس است.

وی بیان داشت: در صورت عدم اجرای تذکرات و رفع معایب، این فرماندهی در خصوص ابطال مجوز دفاتر مربوطه بررسی لازم را انجام خواهد داد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان در ادامه حفظ شئونات اسلامی را از دیگر تاکیدات پلیس اعلام کرد و یادآورشد: همه کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی باید شئونات اسلامی را رعایت و خدمات توام با اخلاق اسلامی ارائه کنند.

قاطعیت در اجرای قوانین برای رانندگان متخلف

وی همچنین اعمال قانون به موقع را در کاهش تصادفات موثر دانست و افزود: حضور پلیس راه در ساعات و زمان تصادفات باید پررنگ شود و با قاطعیت در اجرای قانون برابر تخلفات رانندگان، باید وقوع تصادفات را در محور های مواصلاتی کاهش داد.

معاون هماهنگ کننده پلیس گیلان اظهار داشت: اجرای طرح های منطقه ای، کنترل رندمی وسایل نقلیه به ویژه وسایل نقلیه عمومی و توقیف خودروهای دارای نقص فنی در دستور کار پلیس راه است.

وی با اعلام اینکه بعضی اوقات در وقوع تصادفات راننده، راکب، وسیله نقلیه و عابر نقش نداشته افزود: در چنین مواقعی باید نقش تقصیر مشخص و به واحد مقصر اعلام شود تا با افزایش فشار به دستگاههای کم کار، رفع نواقص هندسی جادهها در دستورکار قرار گیرد.

حسینی از فرماندهان پاسگاه های پلیس راه خواست با حداکثر اعمال قانون برای رانندگان متخلف و اخذ دفترچه خودروهای عمومی، دادن نمره منفی به رانندگان و دیگر قوانین بازدارنده را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه مشاهده پلیس در کاهش وقوع تصادفات نقش داشته است، گفت: حضور پلیس در ساعت اوج تردد خودروها و پیک مسافرت ها الزامی بوده زیرا مشاهده پلیس خود موجب کاهش تصادف می شود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان تکریم توام با اعمال قانون را یک اصل دانست و افزود: در همه حال تکریم یک اصل بوده و باید رعایت شود.

وی یادآورشد: علاوه براینکه گروه های نظارتی عملکرد پلیس را زیر نظر دارند، فرماندهی انتظامی استان گیلان نیز خود نظاره گر فعالیت ها بوده و با حضور غیر مترقبه اش در محور های مواصلاتی عملکردها را زیرنظردارد.